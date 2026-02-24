México

Sheinbaum afina últimos detalles sobre la reforma electoral, afirma Ignacio Mier: Noroña insta a convencer al PT y PVEM

La presidenta presentará su proyecto el miércoles 25 de febrero

Sheinbaum afina detalles de la
Sheinbaum afina detalles de la reforma electoral, mientras que Morena insta a convencer al PT y el PVEM. (Fotos: Cuartoscuro)

Este 24 de febrero de 2026, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, informó que la reforma electoral aún se encuentra en fase de ajustes, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará este próximo 25 de febrero de 2026. El legislador subrayó que el proceso implica una revisión exhaustiva, ya que “la Presidenta es muy detallista y está en ese proceso”.

Retraso en la presentación del proyecto no implica revisión detallada

Mier Velazco explicó que la iniciativa de reforma representa una modificación sustancial al sistema político y electoral. El presidente de la Jucopo aclaró que se trata únicamente de “unos detalles” pendientes, descartando una revisión integral del documento. Según las palabras del propio legislador, “ya lo dijo la presidenta de México, se están afinando algunos detalles y ella lo anunciará el día de mañana”.

Las declaraciones del coordinador de Morena se dan tras la decisión de Sheinbaum al aplazar un día la entrega del proyecto a alguna de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, debido a que en las últimas reuniones con integrantes del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aún no se llega a acuerdos que puedan garantizar el respaldo de legisladores aliados.

Noroña insta a convencer a partidos aliados

En un breve encuentro con medios de comunicación en el Senado, el legislador Gerardo Fernández Noroña señaló que Morena necesita persuadir a sus aliados, el PT y el PVEM, con el objetivo de que respalden la votación referente a la reforma electoral.

La Presidenta de México fue cuestioanda sobre si habrá consenso de otros partidos para unirse a la iniciativa que enviará al congreso (Gobierno de México)

Al referirse a la iniciativa presidencial, el legislador resaltó que la propuesta incluye ajustes en la forma de definir a los plurinominales, enfatizando que la intención es que realicen campañas y recorran territorio: “Yo creo que hay que convencer a nuestros aliados de que hay que sumarlos a los cambios; me parece que en la medida que se garantice que las minorías estén representadas, que todas las opciones partidarias que tengan el 3% de la votación sigan teniendo representación en el Congreso, que todo mundo haga campaña“.

Noroña consideró que la propuesta incorpora “planteamientos que todas las fuerzas políticas puedan aceptar”, y advirtió que, si se contempla que la segunda fuerza obtenga la representación proporcional, “eso no es representación proporcional”.

Cabe destacar que durante la mañana de este martes, la presidenta aseguró que sin importar afinidades presentará el proyecto: “Ellos dijeron: ”Vamos a pensarlo un día más", pero si no de todas formas la presentamos y ya dependerá del Congreso si la aprueba o no la aprueba“.

Este día se llevará a cabo una nueva reunión con la presidenta de México en Palacio Nacional para abordar algunas diferencias que aún existen en cuanto a la reforma electoral, el día 25 de febrero el Ejecutivo Federal presentará el proyecto, aún sin el respaldo de partidos políticos aliados.

Reforma ElectoralClaudia SheinbaumIgnacio MierNoroñaPTPVEMSenado de la Repúblicamexico-noticiasPolítica Mexicana

