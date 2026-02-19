México

Reforma electoral llegará el martes a la Cámara de Diputados, Morena adelanta su respaldo

Ricardo Monreal aseguró que su bancada votará de manera unánime la propuesta enviada por Claudia Sheinbaum

Ricardo Monreal aseguró que Morena
Ricardo Monreal aseguró que Morena en la Cámara de Diputados apoyará la reforma electoral enviada por Sheinbaum de manera unánime.

La tarde de este jueves, 19 de febrero de 2026, a solo unos días de que Claudia Sheinbaum envíe su propuesta de reforma electoral a alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el diputado y coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, fue claro y contundente con su bancada al adelantar que respaldarán la iniciativa de manera unánime.

Habrá respaldo para iniciativa de Sheinbaum, al menos de Morena

Durante el breve encuentro con medios de comunicación, Ricardo Monreal aseguró que en Morena han acordado respaldar por completo el proyecto: “El acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que, como venga, la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena”.

Pese al ambiente de ríspido que se pueda generar con los partidos aliados, Monreal aseguró que trabajarán para que la relación no se rompa, “vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados, PT y PVEM, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando”.

No hay reforma electoral definida

Al respecto del documento sobre la reforma electoral que fue filtrado el día de ayer y que se adjudicó como el proyecto que enviaría la presidenta, el legislador zacatecano mencionó que nadie conoce la iniciativa, “todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones”, asegurando que la única persona que la conoce es Sheinbaum.

“Lo importante es que todos refrendamos el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su propósito de presentar la iniciativa. Vamos a respaldarla unánimemente en Morena”, reiteró el Diputado.

Esto resalto Monreal sobre el documento de la reforma electoral difundido en medios y redes sociales:

  • Documento filtrado “No es oficial, pero no es falso”.
  • Es un borrador de hace 15 días.
  • Es un documento de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
  • Diputado no aumentarán a 508.

El morenista aseguró que hay libertad legislativa: “Todos tenemos plena conciencia de que es necesario respaldar la iniciativa de la presidenta para mejorar la democracia, para generar menos gastos en las campañas, para adelgazar la estructura electoral y para poder ofrecerle al país mejor democracia”.

Morena ya especula sobre contenido reforma electoral

El diputado de Morena en apego a lo dicho por la presidenta, adelantó que en su propuesta podría venir el “endurecimiento de las normas en materia de fiscalización para evitar este tipo de dinero ilícito en las campañas”.

Aseguró que durante la reunión plenaria que se realizó de manera previa, se centraron en la toma de decisiones sobre la agenda prioritaria, entre los que destacó la reforma electoral, así como el acuerdo unánime de respaldarla, en cuanto a los partidos aliados, comentó:

Si no se diera este respaldo a esta iniciativa, yo lo califico como un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo la alianza al veintisiete y al treinta. Ni el resto de las votaciones. Es un desacuerdo legislativo temporal“.

Reforma ElectoralRicardo MonrealClaudia SheinbaumCámara de DiputadosMorenaPVEMPTPolítica Mexicana

