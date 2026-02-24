Llevan a prisión a 13 detenidos en Jalisco por bloqueos y ataques armados tras muerte de El Mencho

(Fiscalía de Jalisco)

Un total de 13 personas fueron encarceladas y presentadas ante las autoridades judiciales luego de los actos de violencia en Jalisco producto del operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el cual derivó en la muerte del líder del del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 24 de febrero la Fiscalía de Jalisco informó sobre la situación de los sujetos capturados el domingo 22 de febrero y quienes estarían relacionados con por lo menos seis delitos.

La muerte del líder criminal provocó que en distintos puntos de Jalisco fueran registrados bloqueos a las vías de comunicación y quema de autos. Los ahora detenidos además estarían relacionados con ataques armados en contra de agentes de diversas corporaciones de seguridad, quienes se movilizaron por los bloqueos.

Los ahora capturados son investigados por su presunta responsabilidad en: tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

Vehículos consumidos por el fuego en Jalisco (REUTERS/Daniel Becerril)

Se trata de Roberto Carlos “N”, Jorge Luis “N”, Luis Enrique “N”, Julio César “N”, Carlos Elliot “N”, José Lebid “N”, Elías Samuel “N”, Eri Javier “N”, Alexis Izanami “N”, Pedro Yael “N”, Leonardo Gael “N”, Alejandro “N” y Brandon Alexis “N”.

Dichos sujetos, todos detenidos en flagrancia, fueron trasladados a un complejo penitenciario con apoyo de vehículos blindados tanto de la Fiscalía como de la Policía Estatal.

Bloqueos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Cabe destacar que Nemesio Oseguera Cervantes murió mientras era trasladado vía aérea. Tras esto, diversos sujetos armados realizaron bloqueos y quema de vehículos en diferentes partes del país. La entidad más afectada fue Jalisco, aunque hubo disturbios en otras partes del país.

La noche del 23 de febrero el Gabinete de Seguridad informó sobre diversos bloqueos y unidades incendiadas en la entidad, la mayoría (el 83%) fueron liberados, con lo que siete quedaban activos.

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 23FEBRERO2026.- Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa. La ciudadanía poco a poco comenzó a salir en búsqueda de víveres. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno resguardan las zonas de mayor conflicto. Cuerpos de hombres aun permanecían abandonados en algunos puntos de la ciudad. FOTO: HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

Uno de los bloqueos fue reportado en Autlán de Navarro, sitio en el que había un vehículo en llamas cerca de una tienda de conveniencia.

Un día antes, el 22 de febrero, en Jalisco hubo 65 bloqueos en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los otros estados en donde hubo bloqueos carreteros por la muerte del líder del CJNG fueron Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Las actividades en Jalisco regresan paulatinamente a la normalidad, el gobernador Pablo Lemus levantó el Código Rojo pero destacó que la Mesa de Seguridad continuará operando en sesión permanente.