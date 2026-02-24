México

Reportan bloqueo carretero en Autlán de Navarro: municipio confirma suspensión de clases y Código Rojo

Previamente el gobernador Pablo Lemus anunció el retorno de actividades en Jalisco

(X/@NotigramJal)
(X/@NotigramJal)

A través de redes sociales fue reportado un presunto nuevo bloqueo carretero en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Por su parte, las autoridades municipales confirmaron que el 24 de febrero las clases están suspendidas y que la activación del Código Rojo continúa.

Las imágenes sobre la quema de unidades fueron compartidas en redes sociales durante el 23 de febrero, un día después de que en el estado fue efectuado un operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue capturado por agentes de seguridad y murió durante un traslado aéreo.

Asimismo, el Gobierno de Autlán de Navarro informó en sus canales oficiales que las clases en la entidades serán reanudadas hasta el 25. Cabe destacar que alrededor de las 7:30 de la noche el gobernador, Pablo Lemus, anunció el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos además de que adelantó que podría levantarse la medida de Código Rojo.

Para las 8:40 de la noche las autoridades de Autlán de Navarro destacaron que el Código Rojo continúa activo e invitó a las personas a permanecer en sus hogares y a evitar traslados innecesarios. lo anterior en pos de priorizar la seguridad de los ciudadanos.

“El día de mañana, 24 de febrero, continúan suspendidas las clases presenciales en el municipio. De igual forma, permanecerán cerradas las instalaciones de Presidencia Municipal, Plaza Vista del Sol y el Sistema DIF Autlán como medida preventiva”, se puede leer en el reporte.

Mientras que, a través de X, fueron compartidas imágenes sobre presuntos nuevos bloqueos carreteros en Autlán de Navarro.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

