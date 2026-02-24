Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

En total fueron 11 policías detenidos. (SSP Michoacán)

En un golpe contra la infiltración del crimen organizado en cuerpos policiales municipales, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo este martes al director de Seguridad Pública Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés “N”, así como a diez policías más, al presuntamente estar vinculados con la organización delictiva que dirigía Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La detención se llevó a cabo durante un operativo de la Guardia Civil en esta zona de la región de Zamora, contra elementos que circulaban en dos patrullas municipales sin insignias oficiales, encapuchados y con actitud sospechosa.

Policías encubiertos y presuntos vínculos criminales

Las autoridades estatales detallaron que, tras marcarles el alto, los agentes se identificaron como miembros de la policía municipal, pero no portaban identificación oficial ni los distintivos habituales de su corporación.

En una revisión de sus pertenencias se les encontró drogas y objetos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como equipos de telefonía con grupos de mensajería interna en los que aparentemente compartían información operativa, alertas de movimientos de fuerzas estatales y federales y recorridos de seguridad.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que 10 de los 11 policías detenidos son originarios del estado de Jalisco y que, según las primeras investigaciones, podrían haber obstruido la acción de la Guardia Civil al impedir el retiro de bloqueos en la región durante hechos violentos recientes.

Los policías, presuntamente, estaban al servicio del CJNG, del que El Mencho era líder. - crédito X

Investigaciones por actividades delictivas y bloqueos

Además de los indicios de colaboración con el crimen organizado, fuentes policiales indicaron que los ahora detenidos están siendo investigados por su presunta implicación en narcobloqueos y quema de vehículos, actividades que habrían ocurrido como respuesta a las acciones contra la estructura del CJNG tras el abatimiento de su líder.

La SSP de Michoacán informó que los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Morelia, donde se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que se resuelva su situación jurídica conforme a la ley.

Esto ocurre en un contexto de alta tensión en la entidad, tras la caída de “El Mencho”, que desató una serie de actos violentos en diversas partes del estado y en municipios colindantes.

Repercusiones y seguimiento legal

La vigilancia por parte de las autoridades estatales se ha intensificado para evitar que otros cuerpos policiales sean infiltrados por organizaciones criminales, como se ha documentado en distintos municipios de Michoacán y Jalisco.

Los detenidos enfrentarán procesos legales por presuntas actividades ilícitas, posesión de drogas y posibles vínculos con el crimen organizado, en un esfuerzo por desarticular redes de corrupción y garantizar la seguridad en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si habrá más detenciones relacionadas con esta corporación municipal de seguridad, aunque se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y aplicar sanciones conforme al marco legal vigente.