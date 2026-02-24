México

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo al director de Seguridad Pública Municipal de Ecuandureo y a 10 policías por presuntos vínculos con la red criminal del abatido líder del CJNG, tras ser detectados encapuchados y sin insignias oficiales

Guardar
En total fueron 11 policías
En total fueron 11 policías detenidos. (SSP Michoacán)

En un golpe contra la infiltración del crimen organizado en cuerpos policiales municipales, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo este martes al director de Seguridad Pública Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés “N”, así como a diez policías más, al presuntamente estar vinculados con la organización delictiva que dirigía Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La detención se llevó a cabo durante un operativo de la Guardia Civil en esta zona de la región de Zamora, contra elementos que circulaban en dos patrullas municipales sin insignias oficiales, encapuchados y con actitud sospechosa.

Policías encubiertos y presuntos vínculos criminales

Las autoridades estatales detallaron que, tras marcarles el alto, los agentes se identificaron como miembros de la policía municipal, pero no portaban identificación oficial ni los distintivos habituales de su corporación.

En una revisión de sus pertenencias se les encontró drogas y objetos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como equipos de telefonía con grupos de mensajería interna en los que aparentemente compartían información operativa, alertas de movimientos de fuerzas estatales y federales y recorridos de seguridad.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que 10 de los 11 policías detenidos son originarios del estado de Jalisco y que, según las primeras investigaciones, podrían haber obstruido la acción de la Guardia Civil al impedir el retiro de bloqueos en la región durante hechos violentos recientes.

Los policías, presuntamente, estaban al
Los policías, presuntamente, estaban al servicio del CJNG, del que El Mencho era líder. - crédito X

Investigaciones por actividades delictivas y bloqueos

Además de los indicios de colaboración con el crimen organizado, fuentes policiales indicaron que los ahora detenidos están siendo investigados por su presunta implicación en narcobloqueos y quema de vehículos, actividades que habrían ocurrido como respuesta a las acciones contra la estructura del CJNG tras el abatimiento de su líder.

La SSP de Michoacán informó que los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Morelia, donde se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que se resuelva su situación jurídica conforme a la ley.

Esto ocurre en un contexto de alta tensión en la entidad, tras la caída de “El Mencho”, que desató una serie de actos violentos en diversas partes del estado y en municipios colindantes.

Repercusiones y seguimiento legal

La vigilancia por parte de las autoridades estatales se ha intensificado para evitar que otros cuerpos policiales sean infiltrados por organizaciones criminales, como se ha documentado en distintos municipios de Michoacán y Jalisco.

Los detenidos enfrentarán procesos legales por presuntas actividades ilícitas, posesión de drogas y posibles vínculos con el crimen organizado, en un esfuerzo por desarticular redes de corrupción y garantizar la seguridad en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si habrá más detenciones relacionadas con esta corporación municipal de seguridad, aunque se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y aplicar sanciones conforme al marco legal vigente.

Temas Relacionados

policíasEcuandureoMichoacándetenidosCJNGEl Menchonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

El mexicano perdió todos sus cinturones de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Campeón del mundo se rinde

Congreso de CDMX respalda a Sheinbaum y a Harfuch tras abatimiento de El Mencho

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, respaldó el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, y pidió un minuto de silencio por los militares y marinos caídos en combate

Congreso de CDMX respalda a

Ceci Flores denuncia amenazas de muerte tras señalamientos de pertenecer a un proyecto político: “No milito en ningún partido”

La activista indicó que continuará asistiendo a eventos políticos para visibilizar el tema de las desapariciones en México

Ceci Flores denuncia amenazas de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de febrero: avanzan obras en Periférico Norte, en Tlalnepantla de Baz

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 24 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estado de las estaciones del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ronald Johnson, embajador de EEUU,

Ronald Johnson, embajador de EEUU, se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

Avanza investigación por asesinato de Carlos Manzo: capturan a otro sospechoso en Michoacán

Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista

Por conflicto vial, atacan a balazos a Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora: Fiscalía confirma muerte de su hijo

ENTRETENIMIENTO

Shakira gratis en el Zócalo:

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’, a los 47 años

¿Quiénes son los primeros confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

Gloria Trevi se reúne con exasistente de Pati Chapoy y vislumbran colaboración en plena disputa legal

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

DEPORTES

Campeón del mundo se rinde

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Messi recuerda la controversia con Canelo Álvarez y desmiente problemas con los mexicanos: “La verdad es que nada que ver”

Conoce la historia de Barbara Estrada, la mexicana Fan Internacional del Año de los Raiders

Lionel Messi habla sobre lo que piensa de la Liga Mx