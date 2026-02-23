Pemex asegura abasto nacional de combustible tras violencia en estados por la muerte de ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG, desencadenó bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos estados. | (Crédito: Joveni Pérez/Infobae México)

La empresa paraestatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), garantiza el suministro y abasto nacional del combustible a nivel nacional; así lo informó a través de un comunicado de prensa.

Pemex puntualizó que, de manera preventiva, se mantiene la vigilancia constante de sus sedes, esto con el objetivo de “asegurar la integridad física de las instalaciones, de las y los trabajadores” de la empresa.

Eso en relación a los hechos violentos provocados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes incendiaron vehículos, bloquearon carreteras y quemaron distintos inmuebles en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, entre otros, por la muerte de su líder.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y cabecilla del CJNG, fue abatido el pasado domingo 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco. El cual se realizó en un trabajo conjunto entre el gobierno mexicano y el estadounidense.

Ayer, las autoridades federales y estatales realizaron una Mesa de Seguridad para el despliegue de elementos de seguridad y patrullas en las distintas regiones y así garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En algunas entidades, este lunes 23 de febrero suspendieron actividades laborales y académicas, la presidenta de México, La empresa Pemex asegura continuidad en abasto nacional de combustibles Claudia Sheinbaum Pardo informó que las carreteras “se encuentran liberadas”.

Sheinbaum Pardo también señaló, con optimismo, que “espera mañana las actividades se reanuden”; mientras tanto, la coordinación entre las fuerzas armadas permanecerá para atender cualquier situación que pudiese presentarse durante el día.

La mandataria espera que para mañana ya se reestablezca todo con normalidad. (Presidencia)

Así fue el abatimiento de “El Mencho”

El Ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, la acción, fue realizada con apoyo de inteligencia de Estados Unidos y el seguimiento a una pareja sentimental del capo, culminó tras localizarlo en una propiedad del cártel. El operativo incluyó la participación del Ejército, la Guardia Nacional, fuerzas especiales, seis helicópteros y varios aviones.

Diversos agentes de seguridad en el sitio (Especial)

En el enfrentamiento murieron ocho presuntos miembros del CJNG y tres militares resultaron heridos. "El Mencho" y parte de su escolta huyeron a una zona boscosa, donde fueron cercados por fuerzas armadas, provocando un segundo enfrentamiento. Un helicóptero militar fue impactado por disparos y tuvo que aterrizar de emergencia. Las fuerzas de seguridad incautaron lanzacohetes RPG.

Oseguera Cervantes fue herido y capturado, pero murió antes de llegar a un hospital en Morelia. La Fiscalía General de la República confirmó su identidad y fallecimiento tras pruebas forenses.