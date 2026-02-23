La decisión de perseguir a El Mencho fue para complacer a Donald Trump, opina The Economist: “Era objetivo prioritario de EEUU”

Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no sólo representa un golpe al crimen organizado en México, sino también un movimiento con implicaciones políticas internacionales. De acuerdo con la revista británica The Economist, la operación que culminó con su abatimiento habría sido una acción que “complacerá” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su análisis titulado “The killing of Mexico’s most powerful narco will please Donald Trump”, la publicación sostiene que la decisión de intensificar la persecución contra el capo más poderoso del país se enmarca en un contexto de presión diplomática, exigencias sobre el combate al narcotráfico y reclamos por el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Según la revista, la caída de El Mencho ofrece a Washington una señal clara de cooperación por parte del gobierno mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga, particularmente en un momento en que Trump ha endurecido su discurso sobre seguridad fronteriza y crimen transnacional.

El texto advierte que, aunque la eliminación de un líder criminal de alto perfil puede tener un fuerte impacto simbólico, no necesariamente se traduce en una reducción sostenida de la violencia en México. Por el contrario, podría detonar reacomodos internos, fragmentaciones o disputas dentro del CJNG y otros grupos criminales.

Asimismo, el análisis plantea que este tipo de operativos de alto impacto suelen responder tanto a dinámicas internas como a factores geopolíticos, especialmente cuando la relación bilateral entre México y Estados Unidos gira en torno a temas como seguridad, migración y drogas.

Trump pide intensificar combate contra los cárteles

Tras confirmarse el operativo en Jalisco, el presidente Donald Trump reaccionó públicamente y pidió a México “intensificar sus esfuerzos contra los cárteles”, según reportó Infobae.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, si bien reconoció la acción contra el líder del CJNG, es necesario reforzar la estrategia binacional para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, particularmente opioides sintéticos como el fentanilo.

Trump subrayó que la lucha contra los cárteles mexicanos debe ser constante y más contundente, al considerar que representan una amenaza directa para la seguridad estadounidense. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el papel de México en la estrategia regional contra el crimen organizado y sobre hasta qué punto las decisiones en materia de seguridad están influenciadas por la agenda política de Washington.

El análisis de The Economist pone sobre la mesa esa discusión: si la operación contra El Mencho fue principalmente una medida de seguridad interna o una respuesta estratégica para atender las exigencias del gobierno de Estados Unidos en un momento clave de la relación bilateral.