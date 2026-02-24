México

Congreso de CDMX respalda a Sheinbaum y a Harfuch tras abatimiento de El Mencho

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, respaldó el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, y pidió un minuto de silencio por los militares y marinos caídos en combate

Jesús Sesma Suárez, presidente de
Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso CDMX, reconoció a la presidenta Sheinbaum y al secretario Harfuch por el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido El Mencho. (Infobe-Jovani Perez)

El Congreso de la Ciudad de México expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch tras el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pronunciamiento fue emitido por Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, quien habló a nombre del pleno legislativo para posicionarse sobre el golpe más significativo al crimen organizado en la historia reciente del país.

“Quiero expresar el más amplio reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a Omar García Harfuch por el operativo realizado en el que fue abatido El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.”

El legislador señaló que el Congreso respalda el combate frontal a la delincuencia como la vía para recuperar la paz y fortalecer el estado de derecho. Reconoció también la valentía del gabinete de seguridad, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las fuerzas armadas.

(Foto: gpmorenacdmx.org.mx)
(Foto: gpmorenacdmx.org.mx)

Militares caídos en cumplimiento del deber

El ambiente en el salón fue de reconocimiento, pero también de luto. Sesma lamentó profundamente la muerte de los elementos del Ejército y de la Marina que cayeron durante el operativo, y convocó a la asamblea a guardar un minuto de silencio en su memoria.

“Nuestra solidaridad y respeto a sus familias”, subrayó el presidente de la Mesa Directiva, al referirse a los militares que dieron la vida en cumplimiento de su deber.

<b>Condolencias a familias en duelo</b>

Sesma extendió también las condolencias del Congreso capitalino al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, por el fallecimiento de su madre, la señora Natividad Aguilar Velasco. El legislador subrayó que el Congreso se une a la pena del mandatario y de su familia.

Asimismo, el Congreso expresó su pésame a la familia Huitrón Hernández por el fallecimiento de la señora Enriqueta Hernández Jacobo, madre de Liliana Huitrón, Secretaria Técnica de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.

Concluido el pronunciamiento, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de los militares caídos y de las señoras Natividad Aguilar Velasco y Enriqueta Hernández Jacobo.

