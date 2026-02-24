México

Abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG, beneficiaría la realización del Mundial en México, según el periodista Jesús Lemus

En entrevista con Infobae México, el comunicador experto en temas de seguridad compartió su punto de vista tras la muerte de uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo

México albergará 13 partidos durante
México albergará 13 partidos durante la realización del Mundial de futbol 2026. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El reciente operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que resultó en la detención y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, beneficiaría la realización del mundial de futbol en México, el cual será inaugurado en poco más de 100 días.

En entrevista con Infobae México el periodista Jesús Lemus aseguró que el abatimiento de “El Mencho” envía un mensaje contundente sobre la capacidad del Estado mexicano, lo que influiría positivamente al turismo.

Sin embargo, también advirtió que la muerte de la cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría generar disputas entre células internas.

En qué beneficiaría la muerte de “El Mencho” para el Mundial 2026

Según Jesús Lemus, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes representa un mensaje de fortaleza institucional hacia la comunidad internacional, especialmente para los países que participarán en el Mundial 2026.

El periodista sostiene que la acción del Estado mexicano refuerza la percepción de que existe capacidad para enfrentar a los grupos delictivos más poderosos, lo que podría aumentar la confianza de los visitantes y delegaciones extranjeras en materia de seguridad.

(Jesús Avilés / Infobae México)

Además, Lemus considera que la caída del líder del CJNG puede favorecer el clima previo al evento deportivo, ya que demuestra la disposición de las autoridades para actuar con contundencia ante amenazas de gran escala.

De acuerdo con su análisis, este operativo evidencia un cambio de estrategia en materia de seguridad, alejándose del enfoque de “abrazos y no balazos” y fortaleciendo la colaboración entre México y Estados Unidos para garantizar la protección de los asistentes al Mundial.

Violencia focalizada y reacción del CJNG

Fotografía de Jesús Lemus, periodista
Fotografía de Jesús Lemus, periodista especializado en temas de seguridad. Crédito: Cuartoscuro

Tras el operativo, células del CJNG realizaron acciones violentas en diferentes estados del país, generando al menos 18 narcobloqueos en Jalisco.

Jesús Lemus considera que esta ola violenta responde a la necesidad del cártel de demostrar presencia, aunque advierte que estas acciones generan pérdidas económicas para la organización al distraer recursos que suelen destinarse a actividades ilícitas como extorsión y secuestro.

El periodista estima que la fase más intensa de violencia y bloqueos tras la muerte de “El Mencho” podría no extenderse más de una semana.

“Cuesta, le cuesta dinero al cártel, la operación de sus células y mantenerlas distraídas en actos de violencia hacia la población, es pérdida de dinero”, puntualizó Lemus.

Riesgo de reacomodos internos

FILE PHOTO: A member of
FILE PHOTO: A member of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), led by Nemesio Oseguera, known as "El Mencho," poses for a photo at an undisclosed location in Michoacan state, Mexico, October 15, 2022. REUTERS/Stringer/File Photo

A pesar de prever un retorno paulatino a la normalidad, Jesús Lemus advierte sobre la posibilidad de que surjan conflictos entre células regionales del CJNG.

Según su análisis, tras la caída de su líder, estos grupos podrían disputar el control local, ya que operaban de manera autónoma y ahora buscarán establecer dominios propios.

“Vamos a entrar a un proceso de violencia, posiblemente entre células hermanas, que ni siquiera se conocen, porque cada célula pagaba su franquicia directamente”, explicó el periodista a Infobae México.

El operativo en Tapalpa y la reacción inmediata del CJNG marcan un punto de inflexión en el mapa de seguridad nacional, a tan solo 107 días de la patada inicial en el Estadio Azteca.

Actualmente el gobierno federal mantiene el despliegue de fuerzas en las zonas afectadas y monitorea los posibles reacomodos dentro del crimen organizado.

Cifras oficiales tras la muerte de “El Mencho”

El operativo que derivó en la muerte de “El Mecho” desencadenó una ola de violencia en distintos puntos del país, destacando la quema de vehículos, narcobloqueos y agresiones contra elementos de seguridad, los cuales fueron realizados por diversas células del CJNG.

Tras los hechos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la operación dejó como saldo 85 bloqueos en carreteras federales distribuidos en las siguientes entidades:

  • Baja California
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Jalisco
  • Oaxaca
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Zacatecas

Además, se registraron 27 agresiones contra elementos de seguridad, lo que causó la muerte de 25 integrantes de la Guardia Nacional.

Asimismo, los reportes oficiales señalaron la muerte de un elemento penitenciario tras un motín en el penal de Ixtapa, Puerto Vallarta, y el asesinato de un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

