Pensiones Bienestar 2026: cómo registrarse hoy domingo 22 de febrero, último día de inscripciones

El período de inscripciones se habilitó desde el pasado lunes 16 de febrero

Los registros a las Pensiones del Bienestar se cerrarán este domingo 22 de febrero de 2026 y aquí te decimos cómo realizar el proceso paso a paso. (Gobierno de México)

Los registros a las Pensiones del Bienestar se cerrarán este domingo 22 de febrero de 2026 y aquí te decimos cómo realizar el proceso paso a paso.

Los programas que abrieron su convocatoria desde el lunes pasado (16 de febrero) fueron la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Cabe indicar que los registros se han llevado de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada adulto mayor. Estas pensiones forman parte de los esfuerzos federales por reducir la vulnerabilidad económica de la población mayor y de las mujeres en México.

¿Cómo registrarse a las Pensiones del Bienestar hoy 22 de febrero, último día de inscripciones?

Las inscripciones a las pensiones se llevan a cabo de forma presencial en los Módulos del Bienestar, abiertos entre las 10:00 y las 16:00 horas (hora del centro de México). Para localizar el módulo más cercano puede consultarse el portal https://www.gob.mx/bienestar.

Si la interesada no puede acudir personalmente, existe la opción de pedir una visita a domicilio por medio de la plataforma gob.mx/bienestar o llamando a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.

Documentos para poder registrarse a los programas

Las personas que deseen inscribirse deberán presentarse en el módulo indicado con los siguientes documentos:

  1. Identificación oficial vigente (puede ser credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad).
  2. CURP reciente.
  3. Acta de nacimiento.
  4. Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (de teléfono, luz, gas, agua o predial).
  5. Número de teléfono móvil y fijo para contacto.

Asimismo, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

Detalles de las pensiones

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está destinada a quienes tienen 65 años o más. Este grupo recibe, cada dos meses, un apoyo económico de 6 mil 400 pesos, un monto que busca contribuir al sustento en una etapa en la que muchas personas ya dejaron la vida laboral activa.

A diferencia de este programa, el apoyo denominado Mujeres Bienestar se dirige exclusivamente a mujeres que tienen entre 60 y 64 años. Las beneficiarias reciben 3 mil 100 pesos cada bimestre, un recurso que representa un respaldo económico previo al acceso a la pensión principal.

El cierre del registro este domingo consolida una etapa importante en la operación de ambos programas y anticipa una nueva oleada de beneficiarios que, a partir del próximo bimestre, comenzarán a recibir estos apoyos.

