Licencia de conducir Edomex 2026: ubicaciones de las unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

El objetivo de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso

Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para tramitar la licencia de conducir de manera más rápida.

El objetivo de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso para quienes necesitan obtenerlo. Cabe señalar que el permiso resulta obligatorio para que los habitantes del Edomex puedan transitar en sus vehículos conforme a la ley.

Ubicaciones de las móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

  • Tepotzotlán (del 24 al 28 de febrero)

Calle Virreynal, Mz. 012, Col. San Martín, C.P. 54600, (frente al Palacio Municipal).

  • Tlalnepantla (25 de febrero)

Calle Club Sierra Mz. 421, Lt. 4039, Col. Lázaro Cárdenas Primera Sección, C.P. 54189.

  • Chiconcuac (del 25 al 28 de febrero)

Calle Venustiano Carranza, Mz. 002, Col. San Miguel, C.P. 56270, (frente al Antiguo Palacio Municipal).

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (X@SEMOV_Edomex)
  • Ecatepec (23 de febrero)

Calle Glaciar Esq. Estratos Mz. 320, Lt. 19, Col. Jardines de Morelos.

  • Villa de Allende (24 de febrero)

Calle Miguel Hidalgo Sur Mz. 005, Col. Centro, C.P. 51000, (frente al Palacio Municipal).

  • Malinalco (25 y 26 de febrero)

Av. del Progreso 2, Col. San Juan, C.P. 52440, (frente al Palacio Municipal).

  • Texcaltitlán (26 de febrero)

Calle Lic. Benito Juárez Mz. 001, Col. Centro, C.P. 51670, (frente al Palacio Municipal).

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (X@SEMOV_Edomex)
  • Texcoco (27 de febrero)

Av. González 4, Col. Montecillo, C.P. 56264.

  • Zumpahuacán (27 y 28 de febrero)

Calle Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 51980, (frente al Palacio Municipal).

¿Qué documentos se deben llevar a las unidades móviles para solicitar la licencia?

Entre los requisitos para gestionar la licencia de conducir en el Estado de México, la Semov incluye la presentación del acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual se puede generar en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

También se exige haber aprobado el examen de conocimientos y, en el caso de la licencia tipo C, entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631. Además, el trámite requiere el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

¿Cuánto cuesta la licencia en el Edomex?

De acuerdo con la actualización para 2025, los precios de las licencias en el Estado de México son los siguientes:

Para la licencia de Automovilista “A”, el costo es de $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años.

La licencia de Motociclista “C” mantiene los mismos montos en cada periodo: $719 pesos para un año, $963 pesos para dos años, $1,287 pesos para tres años y $1,712 pesos para cuatro años.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

La de Chofer de Servicio Particular “E” cuesta $942 pesos para un año, $1,256 pesos para dos años, $1,675 pesos para tres años y $2,232 pesos para cuatro años.

El Permiso Provisional “B” tiene un precio de $719 pesos por un año y $963 pesos por dos años, mientras que el Permiso Provisional “A” cuesta $3,420 pesos por un año. El duplicado se tramita por $486 pesos por un año y la constancia cuesta $109 pesos por un año.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

