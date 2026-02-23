Gobernadora de Guanajuato afirma que “no existe riesgo” para conducir por los caminos del estado

La gobernadora Libia Dennise asegura que todas las carreteras de Guanajuato están libres y sin afectaciones tras los operativos en Jalisco. (Lidia Dennise/FB)

Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato, informó este 22 de febrero que todas las carreteras de la entidad permanecen “libres y sin afectaciones”, asegurando que la situación se encuentra controlada tras los hechos derivados de las operaciones del gobierno federal en el vecino estado de Jalisco que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La gobernadora subrayó que “no existe riesgo para circular por las vías estatales o federales de Guanajuato”, y que el aeropuerto internacional del Bajío opera con normalidad.

Destacó que Libia Dennise, tras un despliegue coordinado que incluyó a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías municipales, se logró la detención de al menos 18 personas en distintos municipios.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República. Además, se evitó la concreción de seis incidentes adicionales como resultado de la acción inmediata de las autoridades.

Gobernadora de Guanajuato exhorta a evitar la difusión de información falsa

La gobernadora pidió a la población evitar difundir información falsa o imágenes generadas con inteligencia artificial para evitar el miedo colectivo. Crédito: X/@LibiaDennise captura de pantalla

Desde el C5I, Libia Dennise instó a la población a evitar la difusión de información falsa, advirtiendo sobre la circulación en redes sociales y grupos de WhatsApp de imágenes alteradas y contenidos generados con inteligencia artificial que no corresponden a hechos reales.

“Esta desinformación genera miedo que se propaga con facilidad”, enfatizó, y solicitó informarse únicamente por medio de cuentas oficiales.

La gobernadora precisó que no se han reportado incidentes en los penales del estado ni existen toques de queda. Indicó que las actividades pueden desarrollarse con normalidad, aunque, en una medida preventiva, anunció la suspensión de clases en todos los niveles para mañana 23 de febrero, con la previsión de retomar la normalidad el martes 24 de febrero.

Con corte a las 3:00 pm, Libia Dennise confirmó el registro de 55 incidentes en 23 municipios, todos ya “controlados”, así como un saldo blanco en la entidad.

Bloqueos en Guanajuato por la captura y muerte del Mencho

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', desencadenó ataques coordinados en 23 municipios de Guanajuato. (FB/Noticieros en Línea)

Autoridades federales reportaron la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, lo que desató una ola de ataques coordinados en más de 20 municipios de Guanajuato.

Las consecuencias de la detención y fallecimiento de uno de los líderes criminales más relevantes del país se manifestaron en incendios, bloqueos viales y afectaciones al transporte público.

Un elemento distintivo del ataque fue la modalidad: sabotajes simultáneos en establecimientos comerciales, tiendas de conveniencia, farmacias y vehículos particulares. Los incidentes sumaron más de una veintena de municipios afectados, entre los que destacan León, Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato y San Miguel de Allende.

Habitantes y comerciantes relataron evacuaciones urgentes y el cierre inesperado de negocios, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban retenes y operativos en puntos críticos.

En las principales avenidas y zonas comerciales de León, se reportaron quemas de tiendas Oxxo en Lomas Vista Hermosa y Mariano Escobedo, incendios en Bara de bulevar Delta y en la Gran Plaza, así como vehículos incendiados sobre Paseo de los Insurgentes y bulevar Torres Landa. También se documentó la quema de un tráiler en la carretera León – Cuerámaro y sobre bulevar Aeropuerto.