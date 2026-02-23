Así afectó la violencia generada por la muerte de “El Mencho” a pasajeros y vuelos del AICM

Autoridades confirmaron más de 11 mil pasajeros afectados por la violencia en otras entidades. Crédito: AICM y DEA

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en distintas regiones de México que impactó de forma directa las operaciones aéreas en la capital.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) experimentó cancelaciones, demoras y un despliegue reforzado de seguridad, luego de registrarse disturbios atribuidos a la detención y posterior fallecimiento de “El Mencho” el pasado 22 de febrero de 2026.

Según datos proporcionados por Grupo Aeroportuario Marina, operador del AICM, la terminal funcionó con normalidad en cuanto a servicios y accesos.

Sin embargo, las cifras proporcionadas detallan una afectación directa en al menos 69 vuelos, de los cuales 58 fueron cancelados y 11 más tuvieron retrasos por la situación de seguridad en los destinos.

Según el reporte oficial, esos factores causaron que aproximadamente 11 mil 100 pasajeros resultaran afectados.

Además, se informó que el ambiente dentro de los edificios de las terminales 1 y 2 se mantuvo bajo vigilancia permanente.

Seguridad y coordinación institucional en el AICM

Autoridades informaron que actualmente el AICM cuenta con aproximadamente 5 mil 800 elementos de seguridad para garantizar el bienestar de pasajeros y trabajadores, entre los que se encuentran agentes de las siguientes corporaciones:

Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP)

Servicio de Protección Federal (SPF)

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC)

Empresas de seguridad privada

Según reportes, la presencia de personal militar y policial busca garantizar la integridad de los pasajeros y trabajadores, mientras se incrementaron los controles en accesos y áreas sensibles.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se han presentado eventos que pusieran en riesgo la seguridad interna del aeropuerto.

Ajustes en itinerarios y respuesta de aerolíneas

A pesar de que la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales operaron conforme a los horarios programados, autoridades informaron que algunas aerolíneas ajustaron sus itinerarios por decisión propia ante el clima de incertidumbre que existía sobre la situación, sobre las cuales en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta.

La ciudadanía ha grabado los momentos que se viven en este momento dentro de la zona federal. (Redes sociales)

Las compañías aéreas mantuvieron comunicación constante con las autoridades aeroportuarias y federales para evaluar la evolución de la situación y actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.

Esta coordinación permitió reducir el impacto sobre los pasajeros, aunque miles resultaron afectados por las alteraciones en sus planes de viaje.

Impacto en la red aeroportuaria y medidas en otros estados

El Grupo Aeroportuario Marina informó que el resto de los aeropuertos bajo su administración también reforzaron las medidas de seguridad, manteniendo operaciones normales y una coordinación fluida con autoridades locales y federales.

Se priorizó la vigilancia en terminales de estados donde el CJNG ha mostrado mayor presencia

La afectación principal se concentró en el AICM debido a su relevancia como principal punto de conexión aérea en el país.

En el informe oficial de la situación y afectaciones, el Grupo Aeroportuario Marina reiteró su compromiso con la seguridad en todas las instalaciones bajo su gestión, y aseguró que las operaciones continuarán bajo estrictos controles hasta que la situación se estabilice por completo.

Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Tras la muerte de “El Mencho”, circularon versiones sobre la presencia de sicarios en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, lo que generó alarma entre pasajeros y usuarios.

Diversos reportes en redes sociales y medios locales alertaron sobre posibles enfrentamientos o intentos de irrupción armada en la terminal aérea.

Posteriormente, autoridades estatales informaron que no existieron incidentes reales dentro del aeropuerto y desmintieron la existencia de ataques o situaciones de riesgo en las instalaciones.