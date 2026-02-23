¿Cuál es la historia de Tapalpa, lugar de Jalisco donde las autoridades capturaron a El Mencho?

Tapalpa, en el sur de Jalisco, resalta como Pueblo Mágico por su riqueza natural, historia prehispánica y tradiciones centenarias. Crédito: Gobierno de Tapalpa

Tapalpa, en el sur de Jalisco, a 140 kilómetros al suroeste de Guadalajara, es un municipio que se distingue por su historia, naturaleza y tradición. Se encuentra a más de 1 mil 950 metros sobre el nivel del mar y destaca por sus paisajes rodeados de bosques de pinos, robles y encinos. En 2002 fue reconocido como Pueblo Mágico, como informan el Gobierno de Tapalpa.

De acuerdo con el gobierno de Jalisco, el nombre Tapalpa, derivado del antiguo “Tlapálpan”, significa “tierra de color” o “tierra abundante en colores”.

Los orígenes de Tapalpa se remontan a la época prehispánica, cuando formaba parte del señorío de Tzaollan (Sayula) bajo el dominio de Cuantoma. La región estuvo habitada por otomíes y participó en la Guerra del Salitre en 1510 junto a pueblos aliados, enfrentando a los purépechas.

El arribo de los españoles se produjo en 1523, liderado por Alonso de Ávalos Saavedra, y la colonización se realizó sin resistencia, seguida de la evangelización a cargo de misioneros franciscanos.

En 1650, se estableció la cabecera de doctrina con la construcción del convento y el Templo de San Antonio de Padua, el más antiguo de la región. A partir de 1825, Tapalpa se integró como pueblo con ayuntamiento, y en 1878 obtuvo la categoría de villa.

Tapalpa es una región de cerros y bosques

El municipio de Tapalpa destaca por su sierra, sus ríos y lagunas. Crédito: Gobierno de Tapalpa

Tapalpa abarca 442 kilómetros cuadrados y configura una topografía montañosa marcada por elevaciones como los cerros Alcantarilla, Zacate y El Divisadero. El clima es semiseco, con una temperatura media anual de 16.7℃ y lluvias concentradas entre junio y octubre.

El municipio de Tapalpa cuenta con 17 mil 735 hectáreas de bosques, donde predominan especies como el pino, el oyamel y el madroño. La fauna local incluye venado, armadillo, tigrillo, halcón y múltiples aves, según el Gobierno de Jalisco.

Los recursos hídricos del municipio incluyen manantiales, los ríos Tapalpa y Ferrería, además de presas como la Laguna Grande y la Presa del Nogal.

Tapalpa depende económicamente de la agricultura (maíz, avena, trigo, papa, manzana y ciruela), la ganadería, la silvicultura y la fabricación de artesanías tradicionales. La producción de objetos de madera y barro, sumada a la elaboración de muebles y artículos en piel y lana, involucra a buena parte de la población.

Operativo militar en Tapalpa: captura y muerte de “El Mencho”

La operación militar en Tapalpa logró la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El municipio, tradicionalmente asociado con tranquilidad y turismo, fue escenario reciente de un hecho de alcance nacional. Este 22 de febrero, fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, según reportes oficiales.

Las autoridades precisaron que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia conjunta y del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lo que dio a la acción un carácter binacional. Durante el enfrentamiento en la zona boscosa, las fuerzas federales repelieron una agresión armada, provocando la muerte de cuatro integrantes del grupo delictivo.

Tres presuntos miembros adicionales, incluido “El Mencho”, fueron heridos de gravedad y fallecieron durante el traslado aéreo a la Ciudad de México, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades informaron de un saldo total de siete abatidos y dos detenidos, aunque solo confirmaron la identidad del líder criminal.