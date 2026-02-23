México

¿Cuál es la historia de Tapalpa, lugar de Jalisco donde las autoridades capturaron a El Mencho?

El operativo federal dejó siete fallecidos, dos detenidos y tres militares heridos en el sur del estado

Guardar
Tapalpa, en el sur de
Tapalpa, en el sur de Jalisco, resalta como Pueblo Mágico por su riqueza natural, historia prehispánica y tradiciones centenarias. Crédito: Gobierno de Tapalpa

Tapalpa, en el sur de Jalisco, a 140 kilómetros al suroeste de Guadalajara, es un municipio que se distingue por su historia, naturaleza y tradición. Se encuentra a más de 1 mil 950 metros sobre el nivel del mar y destaca por sus paisajes rodeados de bosques de pinos, robles y encinos. En 2002 fue reconocido como Pueblo Mágico, como informan el Gobierno de Tapalpa.

De acuerdo con el gobierno de Jalisco, el nombre Tapalpa, derivado del antiguo “Tlapálpan”, significa “tierra de color o “tierra abundante en colores.

Los orígenes de Tapalpa se remontan a la época prehispánica, cuando formaba parte del señorío de Tzaollan (Sayula) bajo el dominio de Cuantoma. La región estuvo habitada por otomíes y participó en la Guerra del Salitre en 1510 junto a pueblos aliados, enfrentando a los purépechas.

El arribo de los españoles se produjo en 1523, liderado por Alonso de Ávalos Saavedra, y la colonización se realizó sin resistencia, seguida de la evangelización a cargo de misioneros franciscanos.

En 1650, se estableció la cabecera de doctrina con la construcción del convento y el Templo de San Antonio de Padua, el más antiguo de la región. A partir de 1825, Tapalpa se integró como pueblo con ayuntamiento, y en 1878 obtuvo la categoría de villa.

Tapalpa es una región de cerros y bosques

El municipio de Tapalpa destaca
El municipio de Tapalpa destaca por su sierra, sus ríos y lagunas. Crédito: Gobierno de Tapalpa

Tapalpa abarca 442 kilómetros cuadrados y configura una topografía montañosa marcada por elevaciones como los cerros Alcantarilla, Zacate y El Divisadero. El clima es semiseco, con una temperatura media anual de 16.7℃ y lluvias concentradas entre junio y octubre.

El municipio de Tapalpa cuenta con 17 mil 735 hectáreas de bosques, donde predominan especies como el pino, el oyamel y el madroño. La fauna local incluye venado, armadillo, tigrillo, halcón y múltiples aves, según el Gobierno de Jalisco.

Los recursos hídricos del municipio incluyen manantiales, los ríos Tapalpa y Ferrería, además de presas como la Laguna Grande y la Presa del Nogal.

Tapalpa depende económicamente de la agricultura (maíz, avena, trigo, papa, manzana y ciruela), la ganadería, la silvicultura y la fabricación de artesanías tradicionales. La producción de objetos de madera y barro, sumada a la elaboración de muebles y artículos en piel y lana, involucra a buena parte de la población.

Operativo militar en Tapalpa: captura y muerte de “El Mencho”

La operación militar en Tapalpa
La operación militar en Tapalpa logró la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

El municipio, tradicionalmente asociado con tranquilidad y turismo, fue escenario reciente de un hecho de alcance nacional. Este 22 de febrero, fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la acción participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, según reportes oficiales.

Las autoridades precisaron que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia conjunta y del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lo que dio a la acción un carácter binacional. Durante el enfrentamiento en la zona boscosa, las fuerzas federales repelieron una agresión armada, provocando la muerte de cuatro integrantes del grupo delictivo.

Tres presuntos miembros adicionales, incluido “El Mencho”, fueron heridos de gravedad y fallecieron durante el traslado aéreo a la Ciudad de México, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades informaron de un saldo total de siete abatidos y dos detenidos, aunque solo confirmaron la identidad del líder criminal.

Temas Relacionados

El MenchoTapalpaCJNGNarco en MéxicoPolítica MexicanaSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Una inesperada emergencia médica convirtió a Manuel Mijares en el único protagonista del ‘Twor Amigos’ ante miles de fans en Jardines de México

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Puerto Vallarta este 23 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y

¿Cómo estará el clima en Acapulco de Juárez?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Cómo estará el clima en

Pronóstico del clima en Ecatepec este lunes 23 de febrero: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Ecatepec

¿Cómo estará el clima en Monterrey?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en
MÁS NOTICIAS

NARCO

De huellas dactilares hasta el

De huellas dactilares hasta el ADN, así se comprueba la identidad de “El Mencho”

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: incendian auto en Huehuetoca

Poder Judicial podría declarar día inhábil el 23 de febrero por seguridad tras abatimiento de “El Mencho” en Jalisco

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos

Emmanuel sufre fuerte crisis momentos antes de subir al escenario en Morelos, el cantante fue hospitalizado

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno