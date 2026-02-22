SRE destaca coordinación del Gabinete de Seguridad tras operativo en Jalisco que abatió a “El Mencho”

La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció la valiente labor de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad en el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un posicionamiento oficial para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad tras el operativo realizado en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales institucionales, la Cancillería destacó la “valiente labor” de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las corporaciones que participaron en la operación.

Asimismo, expresó su solidaridad con las y los elementos que arriesgaron su vida durante el despliegue. En su mensaje, la dependencia subrayó que en México prevalece el Estado de derecho y que las instituciones actúan con base en la legalidad.

La SRE también enfatizó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal trabaja todos los días por la seguridad y el bienestar del país.

El pronunciamiento cobra relevancia debido a la dimensión internacional del caso, ya que Oseguera Cervantes era considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel global.

Operativo en Tapalpa y saldo oficial

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, tras labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Durante la intervención, el personal militar fue atacado, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

El saldo preliminar fue de siete presuntos integrantes del CJNG muertos —entre ellos “El Mencho”—, tres elementos militares heridos y dos personas detenidas.

El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, con la participación del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. EFE/Ivan Villanueva

Además, se informó del aseguramiento de armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes.

Las autoridades detallaron que Oseguera Cervantes resultó herido durante el enfrentamiento y falleció posteriormente durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Violencia tras la muerte del líder del CJNG

La muerte del líder criminal provocó una reacción violenta en distintas regiones del país, principalmente en Jalisco.

Las autoridades reportaron diversos hechos tras confirmarse el operativo:

Narcobloqueos en carreteras y avenidas principales .

Incendio de vehículos y comercios en varios municipios.

Suspensión temporal del transporte público en zonas afectadas.

Extensión de bloqueos a entidades como Guanajuato , Michoacán , Nayarit , Aguascalientes y Tamaulipas .

Despliegue adicional de fuerzas federales y estatales para contener los disturbios.

Ante esta situación, autoridades locales solicitaron a la población mantenerse en resguardo mientras se restablecía el orden.

Coordinación nacional y repercusión internacional

En medio de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma y aseguró que existe coordinación con los gobiernos estatales.

Claudia Sheinbaum aseguró que existe coordinación permanente entre el Gobierno federal y los estados para garantizar la seguridad tras la muerte de “El Mencho”.

Señaló que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con normalidad y que el Gabinete de Seguridad mantiene información permanente a la ciudadanía.

La figura de “El Mencho” era considerada objetivo prioritario también para autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa millonaria por información que permitiera su captura.

Aunque se confirmó intercambio de información bilateral, el Gobierno mexicano sostuvo que la operación fue ejecutada por fuerzas nacionales.

En este contexto, el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerza el respaldo institucional a las Fuerzas Armadas y subraya el compromiso del Estado mexicano con la legalidad y la seguridad, en uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en años recientes.