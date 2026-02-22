México

SRE destaca coordinación del Gabinete de Seguridad tras operativo en Jalisco que abatió a “El Mencho”

La Cancillería reconoció la labor del Ejército y expresó solidaridad con los elementos que participaron en la acción

Guardar
La Secretaría de Relaciones Exteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció la valiente labor de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad en el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un posicionamiento oficial para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad tras el operativo realizado en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales institucionales, la Cancillería destacó la “valiente labor” de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las corporaciones que participaron en la operación.

Asimismo, expresó su solidaridad con las y los elementos que arriesgaron su vida durante el despliegue. En su mensaje, la dependencia subrayó que en México prevalece el Estado de derecho y que las instituciones actúan con base en la legalidad.

La Cancillería expresó solidaridad con
La Cancillería expresó solidaridad con los elementos que arriesgaron su vida durante la intervención en Tapalpa, Jalisco.

La SRE también enfatizó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal trabaja todos los días por la seguridad y el bienestar del país.

El pronunciamiento cobra relevancia debido a la dimensión internacional del caso, ya que Oseguera Cervantes era considerado uno de los narcotraficantes más buscados a nivel global.

Operativo en Tapalpa y saldo oficial

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, tras labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Durante la intervención, el personal militar fue atacado, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

El saldo preliminar fue de siete presuntos integrantes del CJNG muertos —entre ellos “El Mencho”—, tres elementos militares heridos y dos personas detenidas.

El operativo se llevó a
El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, con la participación del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. EFE/Ivan Villanueva

Además, se informó del aseguramiento de armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes.

Las autoridades detallaron que Oseguera Cervantes resultó herido durante el enfrentamiento y falleció posteriormente durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Violencia tras la muerte del líder del CJNG

La muerte del líder criminal provocó una reacción violenta en distintas regiones del país, principalmente en Jalisco.

Las autoridades reportaron diversos hechos tras confirmarse el operativo:

  • Narcobloqueos en carreteras y avenidas principales.
  • Incendio de vehículos y comercios en varios municipios.
  • Suspensión temporal del transporte público en zonas afectadas.
  • Extensión de bloqueos a entidades como Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
  • Despliegue adicional de fuerzas federales y estatales para contener los disturbios.

Ante esta situación, autoridades locales solicitaron a la población mantenerse en resguardo mientras se restablecía el orden.

Coordinación nacional y repercusión internacional

En medio de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma y aseguró que existe coordinación con los gobiernos estatales.

Claudia Sheinbaum aseguró que existe
Claudia Sheinbaum aseguró que existe coordinación permanente entre el Gobierno federal y los estados para garantizar la seguridad tras la muerte de “El Mencho”.

Señaló que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con normalidad y que el Gabinete de Seguridad mantiene información permanente a la ciudadanía.

La figura de “El Mencho” era considerada objetivo prioritario también para autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa millonaria por información que permitiera su captura.

Aunque se confirmó intercambio de información bilateral, el Gobierno mexicano sostuvo que la operación fue ejecutada por fuerzas nacionales.

En este contexto, el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerza el respaldo institucional a las Fuerzas Armadas y subraya el compromiso del Estado mexicano con la legalidad y la seguridad, en uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en años recientes.

Temas Relacionados

SREEl MenchoJaliscoSedenaCJNGNarco en MéxicoPolítica Mexicanaseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

El cubano recordó con cariño su vínculo con la icónica vedette, asegurando que ella lo apoyó y aceptó su orientación sin prejuicios

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda

Quiénes son los posibles sucesores de “El Mencho” para liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa deja al cártel más poderoso de México sin un heredero claro. Analistas advierten que la organización enfrenta una disyuntiva entre la reestructuración interna y la fragmentación violenta

Quiénes son los posibles sucesores

Horror en Tabasco: decapitaron a un adolescente de entre 12 y 15 años, le dejaron un narcomensaje al lado

El hallazgo de un menor sin vida y con señales de violencia extrema reaviva el temor por la seguridad de niños y adolescentes en áreas rurales de la entidad, mientras se indaga la relación con grupos delictivos

Horror en Tabasco: decapitaron a

Embajadas emiten alertas a sus ciudadanos radicados en México ante ola de violencia tras captura de “El Mencho”

Diversas naciones han mostrado preocupación por sus connacionales

Embajadas emiten alertas a sus

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus del AICM EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

CONAGO reconoce coordinación con Sedena

CONAGO reconoce coordinación con Sedena y Gabinete de Seguridad tras abatimiento de “El Mencho”

Horror en Tabasco: decapitaron a un adolescente de entre 12 y 15 años, le dejaron un narcomensaje al lado

Embajadas emiten alertas a sus ciudadanos radicados en México ante ola de violencia tras captura de “El Mencho”

Jalisco vive jornada violenta tras operativo federal en Tapalpa: 25 detenidos, bloqueos y suspensión de clases

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: reportan incidente en la México- Cuernavaca en Tlalpan

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

DEPORTES

Maika, Starlight Kid y Mei

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”