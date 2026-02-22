Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

La agrupación sería objeto de investigación de parte de autoridades locales y federales por rendir un homenaje al líder del CJNG durante un concierto en Guadalajara. (Infobae México / Jovani Pérez)

El reporte de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sacudió a Jalisco y tuvo eco inmediato en el terreno cultural. El regional mexicano, y en particular los narcocorridos, ha narrado durante años la figura del capo como mito, advertencia o propaganda.

La muerte del líder del CJNG vuelve a poner bajo la lupa ese vínculo, con efectos directos en la industria musical, en la agenda pública y en el consumo digital.

El diversos puntos de Jalisco se han presentado bloqueos con la quema el robo y quema de vehículos así como balaceras Foto: Captura de pantalla redes sociales

La caída de “El Mencho”

El impacto no se explica solo por la magnitud del operativo federal en Tapalpa. La reacción institucional marcó el pulso de una coyuntura que, históricamente, repercute en la música popular.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó la activación del código rojo y la instalación de la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno. En su mensaje a la ciudadanía pidió cautela.

“Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo”.

Ese contexto suele traducirse en picos de escucha, búsquedas y polémica alrededor de canciones que mencionan a líderes criminales o a sus organizaciones. En el pasado reciente, cada golpe al crimen organizado detonó ciclos de consumo de corridos que narran ascensos y caídas.

Los reportes sobre el deceso de El Mencho no son la excepción: reactiva catálogos, letras y debates sobre la normalización de la violencia en la música.

El regional mexicano no opera en el vacío. Productores, promotores y plataformas enfrentan presiones cuando los hechos violentos escalan. Autoridades han reforzado llamados para evitar contenidos que glorifiquen a criminales, mientras sectores del público reclaman la defensa de la libertad artística. La tensión reaparece cuando la realidad impone costos sociales visibles, como bloqueos, suspensión de transporte público y llamados a resguardarse en casa.

En Tapalpa y la Zona Metropolitana de Guadalajara se reportaron quema de vehículos y cierres de vialidades tras los enfrentamientos. El propio gobierno estatal subrayó que el objetivo es restablecer la normalidad y prevenir agresiones a la población civil.

En paralelo, alcaldes pidieron calma. Desde el ayuntamiento, Antonio Morales Díaz comunicó un mensaje de tranquilidad y recordó los canales de emergencia, con la advertencia de evitar salidas innecesarias.

La muerte de El Mencho también reabre una discusión de fondo: ¿hasta dónde la narrativa del narcocorrido documenta una época y cuándo se convierte en apología?

Los Alegres del Barranco cantaron el narcocorrido "El del Palenque", dedicado al Mencho (Foto: Especial)

Su impacto en la música

El fenómeno de los corridos dedicados a Nemesio Oseguera Cervantes es extenso debido a la rápida expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la última década. Muchas agrupaciones han compuesto temas que narran desde sus orígenes hasta su ascenso al poder.

Agrupaciones y Artistas Destacados

Los Alegres del Barranco: Una de las agrupaciones más icónicas en el género de corridos pesados. Tienen temas como “El Mencho”, que es de los más referenciados.

Gerardo Ortiz: El reconocido exponente del movimiento alterado compuso e interpretó “El M”, un tema con una producción de alto nivel que detalla aspectos de su jerarquía.

El Komander: Alfredo Ríos, figura central del “Movimiento Alterado”, incluyó en su repertorio temas como “Estrategias de Guerra”, que hace alusión a la estructura del grupo que lidera Oseguera.

Enigma Norteño: Conocidos por sus letras detalladas, tienen canciones como “El Sr. de los Gallos”, utilizando uno de los apodos más conocidos del líder michoacano.

Roberto Tapia: El cantante compuso el corrido titulado simplemente “El Mencho”, centrándose en su trayectoria y el respeto que impone en su organización.

Calibre 50: En su momento, antes de cambios en su alineación, llegaron a interpretar corridos que mencionaban las iniciales y la presencia del grupo en Jalisco.

Los Dos Carnales: Aunque tienen un estilo más “old school”, han interpretado corridos que mencionan la zona de influencia y personajes ligados a la estructura de Jalisco.

Mientras las autoridades prometen información oficial en las próximas horas, el impacto cultural ya se siente. El regional mexicano vuelve a reflejar, con crudeza, una realidad que trasciende la música y exige respuestas más amplias.