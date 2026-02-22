Ricardo Monreal reconoce operativo en Tapalpa y destaca liderazgo de Sheinbaum tras abatimiento de “El Mencho”

Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, se pronunció a través de su cuenta de X sobre el abatimiento de "El Mencho" y respaldó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: @RicardoMonreal

Esta mañana, fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fundador y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo ejecutado en Tapalpa, Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, planearon y ejecutaron la operación, en la que también intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

La muerte del capo desencadenó una ola de violencia sin precedente reciente: decenas de narcobloqueos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas mantienen a la población en máxima alerta, mientras las autoridades estatales y federales trabajan para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El respaldo legislativo

En ese contexto, Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, se pronunció a través de sus redes sociales para reconocer los resultados del operativo y destacar el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Estrategia Nacional de Seguridad Pública continúa brindando resultados, gracias al fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación que fueron posibles con la legislación que aprobamos”, señaló el legislador.

Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, reconoció el resultado del operativo federal en Tapalpa y destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal subrayó que su posicionamiento se basa en la información preliminar difundida hasta el momento por las autoridades, en un día en que múltiples voces políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, han reaccionado ante uno de los operativos de seguridad más significativos de los últimos años en México.

La crisis en los estados

Las autoridades de Jalisco y Michoacán llamaron a la población a extremar precauciones, mientras trabajan de forma coordinada con instancias federales para restablecer el orden.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el código rojo, canceló las clases presenciales para el lunes y suspendió todos los eventos masivos del domingo en la entidad. Por su parte, el Gabinete de Seguridad confirmó que la atención a los bloqueos es prioritaria y que la seguridad de la ciudadanía es su principal objetivo.

CJNG, Narco en México, Política Mexicana, seguridad, mexico-noticias