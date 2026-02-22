México

Estas son las carnes que debes evitar para mantener controlada la presión arterial

La buena alimentación es un factor clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares

Carnes procesadas y presión arterial:
Carnes procesadas y presión arterial: lo que la salud cardiovascular recomienda. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La alimentación influye de manera decisiva en el control de la presión arterial y la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este vínculo se encuentra especialmente marcado en la elección de carnes, ya que el exceso de sodio y grasas saturadas en determinados cortes y productos procesados puede elevar la presión arterial de forma sostenida, contribuyendo tanto al desarrollo de hipertensión como a complicaciones renales y cerebrovasculares, según advierten organismos internacionales y asociaciones médicas.

En los lineamientos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Heart Association (AHA), se destaca la necesidad de restringir los productos cárnicos con altos niveles de sodio, dado que el sodio es un factor directamente asociado al aumento de la presión arterial.

Limitando la ingesta de estos alimentos, se apunta no solo a prevenir la hipertensión, sino también a evitar una carga adicional para el corazón y los vasos sanguíneos, con beneficios directos en la expectativa y calidad de vida del paciente.

A este escenario se suma la advertencia sobre la contribución de las grasas saturadas presentes en diferentes tipos de carne y en los productos industriales que suelen acompañarlos. La retención de líquidos, la mayor rigidez de las arterias y la acumulación de colesterol LDL son algunos de los efectos negativos que derivan de una dieta mal equilibrada en estos componentes. Como apunta la evidencia reunida por entidades internacionales, la combinación de exceso de sal y grasas saturadas actúa sobre distintos frentes del sistema cardiovascular.

El control del peso y
El control del peso y la buena alimentación son clave en el cuidado de la salud vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de estrategias nutricionales que incluyan la reducción de carnes procesadas y curadas y la preferencia por fuentes magras de proteína animal o vegetal, junto a técnicas de cocción saludables, representan recomendaciones fundamentales para el abordaje de la hipertensión y la protección integral de la salud vascular.

Las carnes procesadas encabezan la lista de alimentos cuyo consumo debe restringirse al abordar la hipertensión. Entre ellas figuran embutidos como salchichas, jamón, chorizo, tocino, mortadela y salami.

Estos productos, elaborados con métodos industriales, suelen contener cantidades elevadas de sodio, además de nitritos y otros aditivos empleados como conservantes. Una sola porción puede aportar más del 50% del sodio recomendado por día.

El exceso de sodio estimula la retención hídrica, lo que incrementa el volumen de sangre que circula por el organismo. Esto, a su vez, aumenta la presión contra las paredes arteriales y obliga al corazón a realizar un esfuerzo mayor para bombear sangre.

Otro grupo relevante lo conforman las carnes curadas o ahumadas. El tocino y ciertas carnes secas se someten a procesos de curado en sal, en ocasiones combinados con azúcares y grasas saturadas. Esta combinación no solo eleva el contenido de sodio, sino que también se asocia a un mayor riesgo de endurecimiento arterial y problemas cardíacos.

Más allá de los productos procesados, los cortes grasos de carne roja plantean desafíos adicionales para la presión arterial. Costillas, arrachera con grasa visible y carne molida con alto porcentaje graso concentran importantes cantidades de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”. Este tipo de lípidos favorece la formación de placas en las arterias, lo que dificulta la circulación sanguínea y dificulta el control de la presión arterial.

Carnes con alto contenido en
Carnes con alto contenido en sodio pueden ser un factor de riesgo para la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien no existe una prohibición absoluta, los especialistas recomiendan moderar tanto la frecuencia como la porción de estos cortes para proteger la salud cardiovascular, especialmente en quienes ya presentan presión elevada o factores de riesgo asociados.

Para quienes deben restringir el consumo de sodio y grasas saturadas, existen alternativas que privilegian la protección arterial sin dejar de garantizar el aporte de proteínas. Las carnes magras —como pechuga de pollo o pavo sin piel— y el pescado rico en ácidos grasos omega-3, como el salmón o la sardina, se destacan por su perfil favorable.

Respecto a la preparación, se aconseja optar por métodos como la plancha, el horno, el vapor o el hervido en vez de la fritura. Limitar el agregado de sal y preferir condimentos naturales —como especias, hierbas, ajo o limón— ayuda a disminuir el sodio total del plato sin resignar sabor.

Adoptar una dieta que limite carnes procesadas y priorice proteínas magras constituye solo una parte del enfoque necesario. Planes alimentarios como el DASH, que incentivan la ingesta de frutas, verduras, cereales integrales y lácteos bajos en grasa junto con la reducción de sodio, han demostrado efectividad en la gestión de la presión arterial.

Además de la alimentación, el control del peso, la práctica regular de actividad física, la reducción del consumo de alcohol y la eliminación del tabaquismo figuran entre las recomendaciones esenciales de la OMS y la AHA para el cuidado global del sistema cardiovascular.

