EDOMEX inicia protocolo de seguridad tras muerte de El Mencho

La captura y posterior deceso del narcotraficante desató reacción de integrantes del CJNG

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, ordenó el despliegue de elementos de seguridad en la demarcación como medida preventiva por la captura de El Mencho.

Sin embargo, se presentan complicaciones en vías de comunicación tras la captura de “El Mencho” líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal.

Esta fue la publicación de la gobernadora del Estado de México:

“En el Estado de México instalamos este domingo la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco. Mantendremos monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de vigilancia”.

