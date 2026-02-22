Chiles rellenos sin capeado: receta fácil y rápida que une generaciones

La receta de chiles rellenos sin capear reduce el contenido graso, manteniendo el sabor tradicional de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles rellenos sin capear evocan la cocina casera de México, donde el aroma de los poblanos asados anuncia una comida familiar.

La versión ligera y práctica, conserva toda la esencia tradicional, perfecta para quienes buscan reducir grasas sin perder el auténtico sabor.

En muchas mesas del país, los chiles rellenos se sirven acompañados de arroz o frijoles. Sin la cubierta de huevo, resaltan los matices del relleno y la frescura del chile, ideales para quienes prefieren platillos más ligeros o con restricciones alimenticias.

Chiles rellenos sin capear: el sabor que une generaciones

Los chiles rellenos sin capear son poblanos asados, pelados y desvenados, rellenos con un guiso de carne molida, verduras y frutos secos.

Se preparan directo al sartén o al horno, sin pasar por huevo ni harina, lo que los hace mucho más ligeros y fáciles de digerir. Usualmente, el relleno se saltea y después se introduce en los chiles, que finalmente se sirven con salsa de tomate.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

4 chiles poblanos grandes 350 g de carne molida (res o cerdo) 40 g de almendras en láminas 40 g de cebolla blanca picada 2 tomates grandes, pelados y sin semillas 1 cucharada de pasta de tomate 1 diente de ajo molido 100 g de pasas 100 g de aceitunas rellenas rebanadas 1 cucharada de vinagre de sidra 1 cucharada de azúcar negra 1/4 cucharadita de canela molida 1/8 cucharadita de clavo de olor molido Sal y comino al gusto Aceite vegetal

Cómo hacer chiles rellenos sin capear, paso a paso

Asa los chiles poblanos directamente sobre la flama hasta que la piel se queme. Mételos en una bolsa de plástico por 10 minutos para sudar y facilitar el pelado. Pela los chiles, haz un corte longitudinal y retira semillas y venas. Procura no romperlos, así evitas que se deshagan al rellenar. Si los chiles están muy picantes, remójalos en agua con sal, vinagre y azúcar. Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio. Fríe las almendras hasta dorar y retira. En el mismo aceite, sofríe la carne molida hasta que cambie de color. Añade la cebolla, tomate, pasta de tomate y ajo. Incorpora pasas, aceitunas, vinagre, azúcar, canela, clavo, sal y comino. Cocina 15 minutos a fuego bajo, hasta que el líquido se evapore. Agrega las almendras y mezcla. Deja enfriar el relleno antes de manipular los chiles. Rellena los chiles cuidadosamente y colócalos en un refractario. No sobrecargues de relleno para evitar que se abran. Sirve calientes, acompañados de salsa de tomate al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 300 kcal aprox.

Proteína: 18 g

Grasas: 12 g

Carbohidratos: 30 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.