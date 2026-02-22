Chiles rellenos sin capeado: receta fácil y rápida que une generaciones

Los chiles rellenos sin capear evocan la cocina casera de México, donde el aroma de los poblanos asados anuncia una comida familiar.
La versión ligera y práctica, conserva toda la esencia tradicional, perfecta para quienes buscan reducir grasas sin perder el auténtico sabor.
En muchas mesas del país, los chiles rellenos se sirven acompañados de arroz o frijoles. Sin la cubierta de huevo, resaltan los matices del relleno y la frescura del chile, ideales para quienes prefieren platillos más ligeros o con restricciones alimenticias.
Chiles rellenos sin capear: el sabor que une generaciones
Los chiles rellenos sin capear son poblanos asados, pelados y desvenados, rellenos con un guiso de carne molida, verduras y frutos secos.
Se preparan directo al sartén o al horno, sin pasar por huevo ni harina, lo que los hace mucho más ligeros y fáciles de digerir. Usualmente, el relleno se saltea y después se introduce en los chiles, que finalmente se sirven con salsa de tomate.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 4 chiles poblanos grandes
- 350 g de carne molida (res o cerdo)
- 40 g de almendras en láminas
- 40 g de cebolla blanca picada
- 2 tomates grandes, pelados y sin semillas
- 1 cucharada de pasta de tomate
- 1 diente de ajo molido
- 100 g de pasas
- 100 g de aceitunas rellenas rebanadas
- 1 cucharada de vinagre de sidra
- 1 cucharada de azúcar negra
- 1/4 cucharadita de canela molida
- 1/8 cucharadita de clavo de olor molido
- Sal y comino al gusto
- Aceite vegetal
Cómo hacer chiles rellenos sin capear, paso a paso
- Asa los chiles poblanos directamente sobre la flama hasta que la piel se queme. Mételos en una bolsa de plástico por 10 minutos para sudar y facilitar el pelado.
- Pela los chiles, haz un corte longitudinal y retira semillas y venas. Procura no romperlos, así evitas que se deshagan al rellenar.
- Si los chiles están muy picantes, remójalos en agua con sal, vinagre y azúcar.
- Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio. Fríe las almendras hasta dorar y retira.
- En el mismo aceite, sofríe la carne molida hasta que cambie de color. Añade la cebolla, tomate, pasta de tomate y ajo.
- Incorpora pasas, aceitunas, vinagre, azúcar, canela, clavo, sal y comino. Cocina 15 minutos a fuego bajo, hasta que el líquido se evapore.
- Agrega las almendras y mezcla. Deja enfriar el relleno antes de manipular los chiles.
- Rellena los chiles cuidadosamente y colócalos en un refractario. No sobrecargues de relleno para evitar que se abran.
- Sirve calientes, acompañados de salsa de tomate al gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 300 kcal aprox.
- Proteína: 18 g
- Grasas: 12 g
- Carbohidratos: 30 g
- Fibra: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.