Tortitas de amaranto y zanahoria: receta fácil, vegetariana y perfecta para Cuaresma

Durante la Cuaresma, las recetas ligeras y vegetarianas toman protagonismo en la mesa mexicana. Las tortitas de amaranto y zanahoria son una alternativa original que combina proteína vegetal, fibra y mucho sabor, perfectas para quienes buscan cuidar la alimentación sin perder el antojo.
El amaranto es un pseudocereal ancestral, rico en proteína, calcio y magnesio, mientras que la zanahoria aporta dulzura natural, color y antioxidantes. Estas tortitas se pueden servir como plato fuerte ligero, acompañamiento o incluso como snack para lunch saludable.
Receta de tortitas de amaranto y zanahoria para Cuaresma
Las tortitas de amaranto y zanahoria se preparan mezclando amaranto inflado, zanahoria rallada, huevo y especias. Se forman las tortitas, se doran en sartén y se sirven con salsa verde o roja.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de amaranto inflado
- 2 zanahorias medianas, peladas y ralladas
- 2 huevos (puedes sustituir por huevo de linaza para versión vegana)
- 1/4 de cebolla finamente picada
- 2 cucharadas de harina (puede ser de trigo, avena o garbanzo)
- 1 cucharada de cilantro o perejil fresco picado
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal para dorar
Cómo hacer tortitas de amaranto y zanahoria, paso a paso
- En un tazón grande, mezcla el amaranto inflado, zanahoria rallada, cebolla y el cilantro o perejil.
- Añade los huevos y la harina. Mezcla con una cuchara hasta integrar todo y obtener una masa húmeda que se pueda compactar.
- Sazona con sal y pimienta al gusto.
- Forma pequeñas tortitas del tamaño de la palma de tu mano.
- Calienta un poco de aceite en sartén antiadherente. Dora las tortitas por ambos lados, 2-3 minutos por lado, hasta que estén doradas y firmes.
- Escurre sobre papel absorbente.
- Sirve calientes, acompañadas de salsa verde, roja, pico de gallo o una ensalada fresca.
Consejos técnicos:
- Si la mezcla queda muy seca, añade 1-2 cucharadas de agua. Si queda muy húmeda, añade un poco más de harina.
- Haz las tortitas pequeñas para que sea más fácil voltearlas y queden crujientes.
- Puedes agregar zanahoria morada, calabaza rallada o incluso maíz para más color y sabor.
- Versión vegana: usa 2 cucharadas de linaza molida + 6 cucharadas de agua en vez de huevo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8-10 tortitas, suficiente para 3-4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 85
- Carbohidratos: 12 g
- Grasas: 2 g
- Proteínas: 4 g
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Puedes recalentar en sartén o en horno.