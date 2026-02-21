México

Tortitas de amaranto y zanahoria: receta fácil, vegetariana y perfecta para Cuaresma

Dale un giro a tu menú con este platillo lleno de color, fibra y sabor mexicano

Durante la Cuaresma, las recetas ligeras y vegetarianas toman protagonismo en la mesa mexicana. Las tortitas de amaranto y zanahoria son una alternativa original que combina proteína vegetal, fibra y mucho sabor, perfectas para quienes buscan cuidar la alimentación sin perder el antojo.

El amaranto es un pseudocereal ancestral, rico en proteína, calcio y magnesio, mientras que la zanahoria aporta dulzura natural, color y antioxidantes. Estas tortitas se pueden servir como plato fuerte ligero, acompañamiento o incluso como snack para lunch saludable.

Receta de tortitas de amaranto y zanahoria para Cuaresma

Las tortitas de amaranto y zanahoria se preparan mezclando amaranto inflado, zanahoria rallada, huevo y especias. Se forman las tortitas, se doran en sartén y se sirven con salsa verde o roja.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de amaranto inflado
  2. 2 zanahorias medianas, peladas y ralladas
  3. 2 huevos (puedes sustituir por huevo de linaza para versión vegana)
  4. 1/4 de cebolla finamente picada
  5. 2 cucharadas de harina (puede ser de trigo, avena o garbanzo)
  6. 1 cucharada de cilantro o perejil fresco picado
  7. Sal y pimienta al gusto
  8. Aceite vegetal para dorar

Cómo hacer tortitas de amaranto y zanahoria, paso a paso

  1. En un tazón grande, mezcla el amaranto inflado, zanahoria rallada, cebolla y el cilantro o perejil.
  2. Añade los huevos y la harina. Mezcla con una cuchara hasta integrar todo y obtener una masa húmeda que se pueda compactar.
  3. Sazona con sal y pimienta al gusto.
  4. Forma pequeñas tortitas del tamaño de la palma de tu mano.
  5. Calienta un poco de aceite en sartén antiadherente. Dora las tortitas por ambos lados, 2-3 minutos por lado, hasta que estén doradas y firmes.
  6. Escurre sobre papel absorbente.
  7. Sirve calientes, acompañadas de salsa verde, roja, pico de gallo o una ensalada fresca.

Consejos técnicos:

  • Si la mezcla queda muy seca, añade 1-2 cucharadas de agua. Si queda muy húmeda, añade un poco más de harina.
  • Haz las tortitas pequeñas para que sea más fácil voltearlas y queden crujientes.
  • Puedes agregar zanahoria morada, calabaza rallada o incluso maíz para más color y sabor.
  • Versión vegana: usa 2 cucharadas de linaza molida + 6 cucharadas de agua en vez de huevo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 tortitas, suficiente para 3-4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85
  • Carbohidratos: 12 g
  • Grasas: 2 g
  • Proteínas: 4 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Puedes recalentar en sartén o en horno.

