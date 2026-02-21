México

Salsa macha con almendras: una fuente de grasas saludables y antioxidantes

Incorporar ingredientes nuevos no solo mejora la textura y el sabor, sino que también incrementa el aporte de proteínas, grasas insaturadas y energía

La salsa macha con almendras
La salsa macha con almendras combina el picante tradicional mexicano con el crujiente y aporte nutricional de las almendras tostadas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma intenso y el picante vibrante son dos de las características que definen a una salsa macha casera recién hecha, pero si se agrega el crujido de las almendras tostadas se convierte en una experiencia llena de sabor.

De acuerdo con Harvard y la Mayo Clinic, las almendras son sinónimo de salud y energía, por lo que México la adoptó dentro de sus recetas tradicionales y modernas.

Hoy en día, la salsa macha con almendras es protagonista de mesas que buscan sabores auténticos. Además, es ideal para acompañar tacos, carnes, verduras asadas o hasta panes.

Incorporar almendras en la salsa
Incorporar almendras en la salsa macha eleva su sabor y aprovecha los beneficios de este fruto seco según Harvard y Mayo Clinic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de salsa macha con almendras

Se trata de un aderezo picante y aceitoso de origen mexicano, donde las almendras tostadas, los chiles secos y el ajo se fusionan en aceite caliente para crear una textura crujiente, sabor profundo y un picor persistente.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 100 gr de almendras enteras, sin piel
  2. 4 chiles secos (pueden ser chile de árbol o similar)
  3. 2 dientes de ajo
  4. 250 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  5. 1 cucharadita de sal
  6. 1 cucharada de semillas de sésamo (opcional)
  7. 1 cucharadita de azúcar
  8. 1 cucharadita de vinagre de alcohol (opcional)
Este aderezo mexicano es ideal
Este aderezo mexicano es ideal para acompañar tacos, carnes, verduras asadas y pan, ofreciendo versatilidad en cada comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa macha con almendras, paso a paso

  1. Tostar las almendras secas en una sartén, a fuego medio, hasta que estén doradas y suelten aroma.
  2. Cortar los chiles secos en trozos, retirando las semillas si se quiere menor picor.
  3. Calentar el aceite en una cacerola a fuego bajo-medio.
  4. Agregar los ajos pelados y los chiles. Cocinar hasta que los ajos se doren y los chiles estén fragantes. Es importante evitar que se quemen para no amargar la salsa.
  5. Incorporar las almendras tostadas y, si se usan, las semillas de sésamo. Cocinar 1 minuto más.
  6. Retirar del fuego. Dejar entibiar el aceite.
  7. Volcar todo en una licuadora o procesadora. Añadir sal, azúcar y vinagre.
  8. Procesar hasta lograr una textura granulada, no completamente lisa.
  9. Probar y ajustar la sal o el vinagre si hace falta.
  10. Guardar en frasco limpio. 

Consejos: No superar los 130 °C con el aceite. Si la salsa va a conservarse varios días, asegurarse de que todo quede cubierto por aceite.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10 porciones (1 cucharada por porción).

La receta de salsa macha
La receta de salsa macha con almendras destaca por su textura granulada, el picor de los chiles y la intensidad del ajo en aceite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 2 gr
  • Proteínas: 2 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En frasco hermético y cubierto de aceite, dura hasta 3 semanas en heladera. Puede congelarse hasta 3 meses.

