¿Canelo Álvarez fue golpeado por David Benavides? La verdad detrás del video viral que circula en redes

El mexicano aparece con golpes en la cara en el video. (IG @david_benavidez_sr)

No cabe duda que una de las peleas más esperadas en el boxeo internacional sería entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense David Benavidez. Dos grandes peleadores que, pese a que se ha propuesto no han logrado llegar a un acuerdo, aunque aparentemente ya habrían tenido un enfrentamiento.

Durante años, Canelo ha sido retado por el boxeador mexico-americano y su padre, David Benavides, quienes constantemente alegan que el tapatío se ha negado. En respuesta, Álvarez indicó en entrevistas que, desde su perspectiva, una pelea con este rival no le traería beneficios, por lo que ha decidido hacerla a un lado.

¿Qué hay detrás del video?

El video, subido por el padre de David Benavidez, que tiene una duración menor a un minuto, presenta a Saúl “Canelo” Álvarez y a su hijo en una pelea simulada. La grabación utiliza movimientos de boxeo y algo que parece MMA que encendió la imaginación de los aficionados, al tiempo que aumenta la presión para ver una batalla real entre ambos campeones.

Los fanáticos han pedido esta pelea durante años, pero el mexicano se ha negado a aceptar el encuentro frente al mexico-americano.

¿Quién es David Benavidez?

En su carrera ha conquistado en dos ocasiones el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano, aunque ha tenido altibajos fuera del ring, como la pérdida del campeonato en 2018 por un supuesto positivo por cocaína y en 2020 porque no dio el peso en el combate contra Alexis Angulo.

Estos episodios dejaron vacante el título en la división, oportunidad que Saúl Álvarez aprovechó para convertirse primero en campeón del CMB y luego en monarca indiscutido de los supermedianos.

El posible duelo entre Álvarez y Benavidez es uno de los grandes temas en la prensa deportiva y entre aficionados, pero Canelo ha rechazado la pelea en distintas ocasiones: primero por considerar que Benavidez no tenía suficiente trayectoria, después por desventajas en el peso y, más adelante, por declaraciones previas del estadounidense en su contra.

David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez. (REUTERS)

Una pelea soñada para los aficionados al pugilismo

El video viral motivó una nueva ola de debate en redes sociales sobre la posibilidad de un enfrentamiento entre estos dos boxeadores. Muchos aficionados han expresado su deseo de que se concrete el combate, en un momento en que el futuro de Canelo en el boxeo presenta cierta incertidumbre tras la derrota sufrida ante Terence Crawford el 13 de septiembre del 2025.

El posible enfrentamiento entre Saúl Álvarez y David Benavidez sigue sin definirse. El evento internacional del 12 de septiembre de 2026 despierta interés sobre quién será el próximo retador de Álvarez.

Por el momento, Benavidez concentra sus esfuerzos en consolidarse en una nueva categoría con la pelea ante Gilberto Ramírez, buscando ampliar su palmarés.

La afición permanece expectante a cualquier anuncio oficial, ya que una eventual negociación podría hacer realidad el combate que desde hace años demanda el público aficionado.

Durante años él y su padre han exigido la pelea contra Canelo. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿Qué sigue para Canelo?

Por su parte, Saúl Álvarez continúa recuperándose de la lesión sufrida en su pelea contra Crawford, lo que impidió su presencia en el ring durante el primer fin de semana de mayo.

El regreso de Álvarez está programado para el 12 de septiembre de 2026 en el evento “México vs El mundo” en Arabia Saudita, aún sin rival confirmado, aunque el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, Turki Alalshikh, adelantó que estaría en disputa un campeonato mundial.

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