María Adela de 25 años llegó a CDMX de Chetumal y alguien la internó a un psiquiátrico, madre teme trata de personas

Maria Adela Morales Correa, de 25 años, viajpo de Chetumal a la Ciudad de México y perdió contacto con su familia Foto: Facebook Maria Adela Morales Correa

La desaparición de María Adela Morales Correa, 25 años, mantiene en alerta a su familia en Chetumal tras casi una semana sin noticias claras sobre su paradero en la Ciudad de México. La joven fue vista por última vez el 11 de abril en la zona de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan, y desde entonces ningún contacto directo ha confirmado que se encuentra a salvo.

Ante la falta de respuestas, la madre, Cristina Ramírez Tapia, recurre a redes sociales para solicitar públicamente el apoyo de la gobernadora Mara Lezama y exige acciones concretas de las autoridades capitalinas y de salud. La incertidumbre crece luego de recibir información extraoficial que señalaría que María Adela estaría dentro del Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente (Fray Bernardino Álvarez), establecimiento que hasta el momento no ha ofrecido confirmación sobre su posible ingreso ni su estado de salud.

“Mi hija puede ser víctima de trata de personas o a lo mejor ya no está ahí, les pido que me ayuden, o díganme qué hago. Aquí (en el Ministerio Público) me dicen que ella ya es adulta mayor que puede decidir pero quien la ingresó a ese hospital es una persona totalmente desconocida para nosotros la familia. Soy de bajos recursos, vine por mis propios medios”.

De acuerdo con Ramírez Tapia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró en la carpeta de investigación una solicitud formal para obtener una prueba de vida. Esta petición fue enviada directamente al hospital, después de que surgieran indicios de que la joven podría haber sido internada en ese sitio. Sin embargo, según sus declaraciones, el personal del hospital ha ignorado tanto los requerimientos legales como las solicitudes informales de información, situación que mantiene a la familia sin noticias certeras y retrasa el avance de las investigaciones.

La madre de la jovenm desaparecida viajó a la Ciudad de México para pedir ayuda a las autoridades pero le dijeron que como ya era adulta no podían intervenir tras señalar que presuntamente estaría en un hospital psiquiátrico

La madre asegura que la respuesta de las autoridades y del sistema de salud ha sido insuficiente, a tal grado que la búsqueda formal iniciada mediante una ficha continúa sin resultado favorable. Al día de hoy no existe constancia oficial ni reporte visual sobre la integridad física o el paradero real de María Adela Morales Correa. Según la denuncia presentada, la falta de colaboración de las autoridades hospitalarias constituye el principal obstáculo en el proceso de localización.

Horas después de no lograr avances tras el reporte de desaparición, Ramírez Tapia expandió su petición al ámbito estatal, solicitando la intervención personal de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, para intensificar los mecanismos de búsqueda y presión institucional en la capital del país.

“Yo solo pido que se me dé información, la quiero ver en vivo, o que le hagan pruebas toxicológicas o psiquiátricas” son las palabras de la madre, difundidas a través de un video en TikTok y otras plataformas, en el que insiste en conocer el paradero de su hija y exige atención directa del personal médico del hospital psiquiátrico. La familia considera que la lentitud en las investigaciones y la actuación discrecional dentro del hospital vulneran el derecho a la verdad y la protección de la víctima.

La ausencia de datos oficiales ha amplificado el caso en círculos ciudadanos de Chetumal y grupos de apoyo a personas desaparecidas, que mantienen activa la búsqueda y la difusión de la ficha con el rostro y los datos de María Adela Morales Correa. Hasta este momento, la única certeza es que la joven desapareció en una de las áreas periféricas del sur de la capital, sin que ninguna dependencia pública haya hecho público el resultado de diligencias en hospitales u otros espacios institucionales.

La familia de la joven reclama transparencia en el sistema de procuración de justicia y solicita a las siguientes instancias —Ministerio Público, Comisión de Búsqueda, Secretaría de Salud de la Ciudad de México y autoridades hospitalarias— detallar la información de ingresos recientes y permitir acceso a listas de pacientes si existen indicios que vinculen a su hija con el Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente.

Sin avances oficiales ni visualización directa de la joven, la ficha de búsqueda sigue vigente y el caso permanece abierto.

María Adela Morales Correa , joven de 25 años originaria de Chetumal , desapareció en Huipulco, Tlalpan , el pasado 11 de abril.

Su madre exige apertura del Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente y una prueba fehaciente de vida, procedimiento que el hospital no ha respondido.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene el caso abierto, pero no hay datos oficiales que confirmen el paradero ni el estado de salud de la joven.