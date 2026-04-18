México

Imelda Tuñón afirma que ha dejado a Maribel Guardia tener las cenizas de Julián Figueroa, pero advierte: “Son mías”

La madre de José Julián platicó con la prensa sobre las controversias familiares que la rodean

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Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)
Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, abordó públicamente el tema de la custodia de las cenizas del cantante y aclaró que, aunque legalmente le corresponden, ha permitido que Maribel Guardia, madre de Julián, las conserve.

Sus declaraciones se dieron en un encuentro con la prensa donde también habló sobre las recientes polémicas familiares y su postura frente a las demandas en curso.

Imelda Tuñón asegura que las cenizas de Julián Figueroa le pertenecen

Durante su conversación con los medios, Imelda Tuñón fue cuestionada sobre la posesión de las cenizas de Julián Figueroa y los objetos personales del cantante. A

Al respecto, declaró: “Ella tiene las cenizas y nunca se las he reclamado proque legalmente son mías”.

Maribel Guardia, Imelda Tuñón -México- 22 agosto
(Instagram)

Imelda agregó que su hijo, José Julián, se ha tenido que conformar con una fotografía y un muñeco que le recuerda a su padre:

“A mí no me interesa tener las cenizas de Julián, porque yo sé que él fue un capítulo en mi vida, pero para mi hijo fue su papá y él no tiene nada de él, ni una camiseta que huela a él. Eso es feo. Ella se quedó con todo, no mandó absolutamente nada”.

Imelda subrayó que no busca apropiarse de las cenizas, sino que le habría gustado que su hijo pudiera conservar algún recuerdo físico de Julián.

“Solo quería que mi hijo tuviera alguna parte de las cenizas. A mí no me interesa tener las cenizas de Julián, porque yo sé que él fue un capítulo en mi vida, expresó ante la prensa.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia siguen en disputa legal
La joven actriz se sinceró sobre los estragos que dejó en su hijo el conflicto con Maribel Guardia. Créditos: IG, Imelda Tuñón - José Julián -Maribel Guardia

Imelda sobre José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón también abordó la filtración de una llamada telefónica en la que realizó comentarios delicados sobre miembros de la familia Figueroa.

Relató que la conversación se dio en un contexto privado y que nunca tuvo la intención de que saliera a la luz pública: “En mi vida tuve la intención de que eso saliera al público”, aseguró.

Sobre las demandas en curso, Imelda reconoció que ha enfrentado varios procesos legales desde el año pasado y no mostró temor ante una nueva denuncia:

“He tenido muchas demandas desde el año pasado, la verdad es que no, y me gustaría más que nos enfocáramos ahorita en la parte en la que estoy rehaciendo mi carrera”.

En relación con Maribel Guardia, Imelda sostuvo que las diferencias surgieron por manifestaciones que calificó como calumnias:

“Cuando una persona la atacas mañana, tarde y noche, hay una cosa que se llama abuso reactivo y tú vas a reaccionar”.

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