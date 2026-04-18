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Tras rumores de crisis entre Ángela y Nodal, Pepe Aguilar publica videos sobre límites: “Prefiero tu ausencia”

El cantante reposteó en su cuenta de Instagram algunos mensajes reflexivos

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La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu.
La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

En medio de los crecientes rumores sobre una posible separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar compartió en sus historias de Instagram una serie de videos con mensajes enigmáticos que han desatado especulaciones entre sus seguidores.

Las publicaciones llegan justo cuando la familia Aguilar enfrenta el escrutinio mediático por la presunta crisis en el matrimonio de la joven cantante.

Los misteriosos videos que compartió Pepe Aguilar

A través de su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar reposteó fragmentos de videos con reflexiones sobre traición, crecimiento personal y el establecimiento de límites en las relaciones.

En uno de ellos, se escucha:

“Ahora mismo hay alguien que tú ayudaste que anda por ahí diciendo que tú eres una mala persona... Alguien que llegó sin dirección, confundido, y tú te sentaste con esa persona y le explicaste lo que a ti te tomó años aprender... Y hoy esa misma persona está contando una historia donde tú eres el problema, donde tú eres el malo".

pepe aguilar indirectas -México- 18 abril
(Instagram/Captura de pantalla)

El mensaje continúa: “Tú no ayudas para que hablen bien de ti, ayudas porque ese es tu estándar. Y cuando alguien cambia la historia para proteger su propio ego, eso habla más de su proceso que del tuyo”.

En otra historia, el cantante compartió el video de alguien que decía una frase aún más directa:

“La verdad es que prefiero ajustar mi vida a tu ausencia, que ajustar mis límites para dar cabida a tus faltas de respeto”.

pepe aguilar indirectas -México- 18 abril
(Instagram/Captura de pantalla)

Rumores de separación y tensión familiar

Estas publicaciones se producen en un contexto de alta tensión mediática. En los últimos días, circularon versiones sobre un posible distanciamiento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, alimentadas por la polémica en torno al videoclip Un Vals.

Ni Ángela ni Nodal han confirmado oficialmente una separación, pero varios comentaristas de espectáculos han señalado un ambiente de crisis.

Hasta el momento, la familia Aguilar mantiene su postura de no comentar públicamente los detalles de la vida privada de Ángela.

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