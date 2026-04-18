México

Es responsabilidad del Refugio Franciscano mejorar condiciones para recibir nuevamente a los animales, reitera gobierno

El plazo para que los animales comiencen a regresar al refugio es de dos semanas

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El Gobierno de la Ciudad de México detalló que está a la espera de la documentación que respalde los avances en la rehabilitación de las instalaciones.
El Gobierno de la Ciudad de México detalló que está a la espera de la documentación que respalde los avances en la rehabilitación de las instalaciones.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno reiteraron que es responsabilidad del Refugio Franciscano A. C. garantizar las óptimas condiciones de sus instalaciones para que los animales regresen.

Los organismos subrayaron que el refugio debe proporcionar evidencia técnica y documental de que las instalaciones “cumplen cabalmente con dichas condiciones” para albergar nuevamente a los 800 animales que fueron retirados del lugar.

Asimismo, enfatizaron que “de manera prioritaria, deberán demostrar contar con servicios hidrosanitarios adecuados, indispensables para garantizar condiciones básicas de salubridad e higiene”.

Informaron que mantienen un diálogo constante con el Refugio Franciscano A.C. y que el enfoque principal es asegurar que los espacios destinados al albergue de perros reúnan las condiciones adecuadas de salubridad, higiene y servicios básicos antes de autorizar su uso como punto de adopción.

Proceso de revisión y requisitos para la reapertura

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que está a la espera de la documentación que respalde los avances en la rehabilitación de las instalaciones.

Por su parte, el Refugio Franciscano A.C. ha informado que en el transcurso de la próxima semana entregará los dictámenes y reportes correspondientes.

La decisión sobre la viabilidad del inmueble para albergar animales dependerá enteramente del cumplimiento verificable de estos requisitos, de acuerdo a las autoridades capitalinas.

Solo entonces las instalaciones podrán ser consideradas de manera formal como punto de adopción.

fotografía de cartel en manifestación del 11 de enero del 2026
fotografía de cartel en manifestación del 11 de enero del 2026. Crédito: Facebook | Amigos del Refugio Franciscano

Mientras tanto, Ciudad de México se encarga de los animales

Mientras se revisan estos aspectos, el Gobierno capitalino mantiene bajo su resguardo a los animales que hasta hace unos meses estuvieron bajo el cuidado del Refugio Franciscano A.C.

De forma paralela, según informaron las autoridades, se trabaja en la elaboración de un protocolo conjunto de adopción, en coordinación con el Patronato del refugio. El objetivo es contar con este protocolo en un plazo no mayor a 15 días para poder iniciar el proceso de adopción de los perros bajo custodia.

Por otro lado, respecto al conflicto ente el Refugio Franciscano A.C. y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., el gobierno reiteró su papel como mediador.

Informó que se mantienen activas las mesas de trabajo solicitadas por ambas partes, con la finalidad de garantizar acuerdos que prioricen el bienestar animal y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Las autoridades insistieron en alcanzar consensos que permitan resolver la situación de fondo, garantizar la protección de los animales y establecer mecanismos claros para la adopción y seguimiento de los mismos.

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