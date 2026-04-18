México

El cambio de Sergio Mayer Mori: así lo captaron realizándose un inesperado procedimiento estético

El exparticipante de ‘La Granja Vip’ acudió con un famoso médico

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Seryer Mori -México- 18 abril
(Instagram)

Sergio Mayer Mori volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de revelar que se sometió a un procedimiento estético enfocado en mejorar la apariencia de su abdomen.

¿Qué se hizo Sergio Mayer Mori?

El proceso fue captado por el programa El Chisme TV, conducido por Rodrigo Fragoso. Las imágenes del tratamiento se difundieron rápidamente en redes sociales.

La intervención, realizada por el especialista conocido como Dr. Gama, apodado en el medio como El cirujano de las estrellas, se llevó a cabo mediante un tratamiento no invasivo basado en ultrasonido focalizado de alta intensidad.

Este tipo de tecnología utiliza energía térmica para actuar sobre zonas específicas del cuerpo, con el objetivo de reducir grasa localizada y combatir la flacidez.

sergio mayer mori -México- 18 de abril
(Captura de pantalla)

En el caso del intérprete, el procedimiento estuvo orientado a lograr una mayor marcación abdominal sin recurrir a cirugía.

¿Por qué se hizo ese procedimiento?

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori explicó que su decisión responde a una motivación personal vinculada con el bienestar y la imagen.

De acuerdo con su testimonio, el proceso forma parte de una etapa en la que busca reforzar el amor propio y proyectar una versión más segura de sí mismo.

Qué significa la frase ‘Descuido Venga La Alegría’, viral tras momento íntimo de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP (Foto: Disney)
Qué significa la frase ‘Descuido Venga La Alegría’, viral tras momento íntimo de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP (Foto: Disney)

¿Quién es el Dr. Gama?

El médico responsable, identificado como Dr. Gama, ha ganado notoriedad en el ámbito de la medicina estética por trabajar con figuras públicas de distintos sectores.

Entre sus clientes figuran personalidades como Gaby Spanic, Cynthia Klitbo, Felicia Mercado y Lisardo, entre otros.

Su reputación se ha construido a partir de la aplicación de técnicas innovadoras dentro de la medicina estética, un sector que ha crecido de manera sostenida en los últimos años gracias a la demanda de procedimientos menos invasivos y con tiempos de recuperación más cortos.

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