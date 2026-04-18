César Ramos defiende a su compañera árbitra Katia Itzel previo al Mundial 2026 y lanza crítica al machismo en México

El árbitro mundialista respaldó a su colega tras la polémica en Liga MX.

El árbitro mexicano César Arturo Ramos, quien se perfila para participar en su tercera Copa del Mundo en 2026, salió en defensa de su colega Katia Itzel García, en medio de las críticas que ha recibido tras su designación para el torneo internacional y algunas decisiones recientes dentro del futbol mexicano.

Durante una conversación con Jorge Van Rankin en el programa de FOX, el silbante abordó el tema de los cuestionamientos hacia la árbitra, señalando que su presencia en el máximo escenario del futbol responde a su preparación y rendimiento.

Paco Chacón se solidarizó con César Arturo Ramos por su situación en Medio Oriente (REUTERS/Hannah Mckay)

“Katia es un gran ejemplo a nivel nacional, un orgullo, van dos mujeres y habrá que apoyarla, hacer una campaña positiva. Hace los tiempos que hacen los hombres y por eso está ahí. Nadie le ha regalado nada. Tienes que tener bases sólidas, un desarrollo sólido, cuidar tu salud y cuidar tus piernas para dar los tiempos que te exige FIFA y tu confederación”.

El árbitro también consideró que parte de las críticas tienen un trasfondo cultural que sigue afectando el reconocimiento del trabajo femenino.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Mazatlan - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 12, 2026 Referee Katia Itzel Garcia reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

“Estamos en un país donde no se acepta el éxito femenino, desgraciadamente. Es un ejemplo para las niñas. Seguimos con esa vorágine y me parece que Katia paga esa factura, tristemente”, afirmó.

Las declaraciones surgen luego de que la actuación de García fuera señalada tras una jugada polémica en un partido entre Mazatlán y Pumas, donde una acción fue detenida y generó debate entre analistas y aficionados. A pesar de ello, Ramos insistió en que su colega cuenta con la capacidad necesaria para estar en el escenario mundialista.

Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en participar en un Mundial varonil de la FIFA (Cortesía FMF)

Por otra parte, el árbitro mexicano sorprendió al hablar sobre sus afinidades dentro del futbol. Aclaró que no tiene preferencia por ningún club de la Liga MX, lo que respalda su imparcialidad en cada partido que dirige. Sin embargo, confesó que su simpatía está con el histórico Zacatepec, equipo al que siguió desde joven.

Incluso recordó experiencias complicadas que vivió durante su carrera arbitral en ese escenario, describiendo condiciones difíciles dentro del terreno de juego. “Yo arbitré 200 veces en ese estadio, me tocó el Coruco viejo y el pasto crecido”, mencionó.

César Ramos, quien protagonizó fuerte discusión con Cristiano Ronaldo en Rusia 2018, dirigirá al Perú vs Argentina en la Copa América 2024. Crédito: Agencias

El relato continuó con una anécdota que refleja las exigencias físicas del arbitraje. “Al minuto 15 se acaba el partido, porque el rival, el local y árbitro estábamos muertos. Es la única ciudad en la que me metí al baño con el uniforme puesto, estaba insolado; me metí con el uniforme, con zapatos, todo”.

De esta manera, el árbitro no solo defendió a su colega, sino que también dejó ver el lado más exigente de su profesión.