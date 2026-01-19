Sándwich de pollo frito con salsa macha, una combinación perfecta de sabor y textura

El sándwich de pollo frito con salsa macha se ha convertido en una opción que mezcla tradición y creatividad. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados, logra un balance entre textura, sabor y presentación que lo hace irresistible para cualquier comida del día.
Más allá de su sabor, este platillo también aporta beneficios nutricionales gracias a la proteína del pollo, complementada por grasas saludables y condimentos naturales que potencian la experiencia gastronómica.
Su atractivo radica en la combinación de elementos: el pollo empanizado y dorado, la cremosidad del aguacate y la mayonesa, y el toque distintivo de la salsa macha, que aporta un picante ahumado y un sabor profundo que eleva cada bocado.
Receta de sándwich de pollo frito y salsa macha
Esta receta se puede encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en hacerla. Al finalizar el rendimiento final será de dos porciones.
Ingredientes
Salsa macha
- 200 ml de aceite
- 50 g de chiles de árbol secos, limpios y sin semillas
- 3 dientes de ajo
- 40 g de cacahuates pelados y tostados
- 5 ml de vinagre blanco
- 4 g de sal
- 40 g de ajonjolí tostado
Pollo frito
- 1 huevo
- ½ taza de leche
- el jugo de 1 limón
- sal al gusto
- 2 muslos de pollo sin piel y sin hueso
- 50 g de harina
- 25 g de fécula de maíz
- pimienta al gusto
- 250 ml de aceite
Montaje
- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 bollos para hamburguesa
- 1/4 de lechuga rebanada finamente
- 1 jitomate bola cortado en rebanadas
- la pulpa de ½ aguacate
Guarnición
- papas a la francesa, al gusto
Preparación
Salsa macha
- Sofríe los chiles, los dientes de ajo y los cacahuates. Retira cuando los dientes de ajo estén dorados y deja enfriar
- Licua los ingredientes con el vinagre y la sal hasta obtener una pasta. Agrega el ajonjolí y mezcal bien. Reserva
Pollo frito
- Mezcla el huevo, la leche, el jugo de limón y la sal. Marina los muslos en ésta mezcla durante 40 minutos
- Mezcla la harina, la fécula, la sal y la pimienta
- Cubre los muslos con la mezcla de harina y deja reposar durante 5 minutos
- Calienta en una olla el aceite a 180 °C y fríe los muslos durante 8 minutos o hasta que estén cocidos y dorados. Retira los muslos y escúrrelos en papel absorbente. Cubre los muslos de pollo con la salsa macha
Montaje
- Unta la mayonesa en la base de los bollos y distribuye la lechuga, el jitomate y el pollo frito
- Unta en la base de los bollos superiores, el aguacate y sirve cada sándwich de pollo frito y salsa macha con papas al gusto
Salsa macha, el toque que marca la diferencia
La salsa macha se elabora con chiles de árbol secos, ajo, cacahuates y ajonjolí, ingredientes que se sofríen para liberar aromas y luego se licúan con vinagre y sal hasta formar una pasta homogénea. Este condimento no solo aporta sabor, sino también un aporte de nutrientes como antioxidantes y minerales provenientes de los frutos secos y semillas.
Su preparación es sencilla, pero requiere atención al dorado del ajo y los chiles, ya que esto determina la intensidad y la profundidad del sabor. Una vez lista, se reserva y se incorpora al pollo frito, creando un contraste perfecto entre lo crocante y lo picante.
El resultado es una salsa versátil que puede acompañar no solo este sándwich, sino otros platillos, convirtiéndose en un ingrediente estrella en la cocina por su capacidad de transformar cualquier receta en algo especial.
Montaje y acompañamiento, un sándwich completo
Para armar el sándwich, se unta mayonesa en la base del bollo, se colocan capas de lechuga, jitomate y el pollo bañado en salsa macha. En la tapa se añade pulpa de aguacate, sumando cremosidad y frescura al bocado final.
Se puede acompañar con papas a la francesa, que aportan textura crujiente y complementan el platillo. La combinación de ingredientes crea un equilibrio entre lo salado, lo picante y lo fresco, haciendo de este sándwich una opción completa para cualquier comida.
Este sándwich de pollo frito con salsa macha no solo destaca por su sabor y textura, sino también por la versatilidad de su preparación, que permite disfrutar de un platillo gourmet en la comodidad del hogar, con beneficios nutritivos y un toque auténtico mexicano.