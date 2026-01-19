Sándwich de pollo frito con salsa macha, una combinación perfecta de sabor y textura

El sándwich de pollo frito con salsa macha combina tradición culinaria mexicana con un toque creativo en cada bocado.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sándwich de pollo frito con salsa macha se ha convertido en una opción que mezcla tradición y creatividad. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados, logra un balance entre textura, sabor y presentación que lo hace irresistible para cualquier comida del día.

Más allá de su sabor, este platillo también aporta beneficios nutricionales gracias a la proteína del pollo, complementada por grasas saludables y condimentos naturales que potencian la experiencia gastronómica.

Su atractivo radica en la combinación de elementos: el pollo empanizado y dorado, la cremosidad del aguacate y la mayonesa, y el toque distintivo de la salsa macha, que aporta un picante ahumado y un sabor profundo que eleva cada bocado.

Receta de sándwich de pollo frito y salsa macha

La receta de sándwich de pollo frito y salsa macha se puede preparar en 45 minutos y rinde dos porciones.

Esta receta se puede encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 45 minutos en hacerla. Al finalizar el rendimiento final será de dos porciones.

Ingredientes

Salsa macha

200 ml de aceite

50 g de chiles de árbol secos, limpios y sin semillas

3 dientes de ajo

40 g de cacahuates pelados y tostados

5 ml de vinagre blanco

4 g de sal

40 g de ajonjolí tostado

Pollo frito

1 huevo

½ taza de leche

el jugo de 1 limón

sal al gusto

2 muslos de pollo sin piel y sin hueso

50 g de harina

25 g de fécula de maíz

pimienta al gusto

250 ml de aceite

Montaje

2 cucharadas de mayonesa

2 bollos para hamburguesa

1/4 de lechuga rebanada finamente

1 jitomate bola cortado en rebanadas

la pulpa de ½ aguacate

Guarnición

papas a la francesa, al gusto

Preparación

Salsa macha

Sofríe los chiles, los dientes de ajo y los cacahuates. Retira cuando los dientes de ajo estén dorados y deja enfriar

Licua los ingredientes con el vinagre y la sal hasta obtener una pasta. Agrega el ajonjolí y mezcal bien. Reserva

Pollo frito

Mezcla el huevo, la leche, el jugo de limón y la sal. Marina los muslos en ésta mezcla durante 40 minutos

Mezcla la harina, la fécula, la sal y la pimienta

Cubre los muslos con la mezcla de harina y deja reposar durante 5 minutos

Calienta en una olla el aceite a 180 °C y fríe los muslos durante 8 minutos o hasta que estén cocidos y dorados. Retira los muslos y escúrrelos en papel absorbente. Cubre los muslos de pollo con la salsa macha

Montaje

Unta la mayonesa en la base de los bollos y distribuye la lechuga, el jitomate y el pollo frito

Unta en la base de los bollos superiores, el aguacate y sirve cada sándwich de pollo frito y salsa macha con papas al gusto

Salsa macha, el toque que marca la diferencia

La salsa macha incorpora chiles de árbol secos, ajo, cacahuates y ajonjolí, ingredientes ricos en minerales y grasas saludables.

La salsa macha se elabora con chiles de árbol secos, ajo, cacahuates y ajonjolí, ingredientes que se sofríen para liberar aromas y luego se licúan con vinagre y sal hasta formar una pasta homogénea. Este condimento no solo aporta sabor, sino también un aporte de nutrientes como antioxidantes y minerales provenientes de los frutos secos y semillas.

Su preparación es sencilla, pero requiere atención al dorado del ajo y los chiles, ya que esto determina la intensidad y la profundidad del sabor. Una vez lista, se reserva y se incorpora al pollo frito, creando un contraste perfecto entre lo crocante y lo picante.

El resultado es una salsa versátil que puede acompañar no solo este sándwich, sino otros platillos, convirtiéndose en un ingrediente estrella en la cocina por su capacidad de transformar cualquier receta en algo especial.

Montaje y acompañamiento, un sándwich completo

El sándwich aporta beneficios nutricionales gracias a la proteína del pollo y a los antioxidantes de los frutos secos en la salsa macha.

Para armar el sándwich, se unta mayonesa en la base del bollo, se colocan capas de lechuga, jitomate y el pollo bañado en salsa macha. En la tapa se añade pulpa de aguacate, sumando cremosidad y frescura al bocado final.

Se puede acompañar con papas a la francesa, que aportan textura crujiente y complementan el platillo. La combinación de ingredientes crea un equilibrio entre lo salado, lo picante y lo fresco, haciendo de este sándwich una opción completa para cualquier comida.

Este sándwich de pollo frito con salsa macha no solo destaca por su sabor y textura, sino también por la versatilidad de su preparación, que permite disfrutar de un platillo gourmet en la comodidad del hogar, con beneficios nutritivos y un toque auténtico mexicano.