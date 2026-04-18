Qué debe pasar para que América asegure su lugar en la Liguilla del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

América encara la recta final del Clausura 2026 con margen reducido en la tabla y la obligación de sumar para mantenerse en zona de Liguilla.

A falta de dos jornadas, el equipo depende en gran medida de su resultado de hoy ante Toluca.

Victoria ante Toluca, clave para seguir en zona de clasificación

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El conjunto azulcrema llega ubicado en el séptimo lugar, igualado en puntos con otros equipos que hoy quedan fuera por diferencia de goles. Con nueve unidades aún en disputa, cada resultado puede modificar la tabla de forma inmediata.

Un triunfo ante Toluca no asegura el pase, pero mantiene a América dentro de los puestos de clasificación y con el control de su destino en las últimas jornadas. En ese escenario, el equipo seguiría dependiendo de sus propios resultados para asegurar su presencia en la Liguilla.

Además, una combinación favorable (como un tropiezo de Tigres en su visita a Necaxa) podría abrir la posibilidad de escalar posiciones y acercarse al sexto lugar general.

Una derrota complica el panorama en la recta final

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El escenario más comprometido para América sería una caída ante Toluca, sumada a victorias de rivales directos como Atlas y León en sus respectivos encuentros. Esa combinación lo sacaría de zona de clasificación y lo obligaría a remar contracorriente en las últimas dos fechas.

En ese caso, el margen de error desaparecería y el equipo tendría que ganar sus compromisos restantes (ante León como visitante y Atlas en el Estadio Banorte), además de depender de otros resultados para mantenerse en la pelea.

Con varios clubes involucrados en la disputa (entre ellos Atlas, León, Tijuana, Juárez, Necaxa, Rayados, Atlético de San Luis y Querétaro), el cierre del torneo se perfila como uno de los más cerrados, donde cada punto puede definir el acceso a la fase final.