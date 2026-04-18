Así fue el primer encuentro público de Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus nuevas parejas

Por primera vez desde su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín coincidieron en público junto a sus nuevas parejas.
El encuentro ocurrió durante la presentación del sencillo de su hija mayor, Mía Rubín.
¿Cómo fue el momento?
El evento reunió a la familia en un ambiente cordial. Andrea Legarreta llegó sonriente con Luis Carlos Origel, con quien mantiene una relación sentimental desde hace meses.
Origel, coach fitness y sobrino de Pepillo Origel, saludó a Erik Rubín y a Geraldine Zárate, pareja actual del cantante. Zárate, empresaria gastronómica, ha sido vista recientemente con Rubín en festivales musicales y en compañía de la hija menor de ambos, Nina.
Ambos padres se mostraron cercanos con sus hijas y con sus acompañantes.
Además, en un encuentro con la prensa, Andrea fue cuestionada sobre la coincidencia de que ella y Erik coincidieron con sus respectivas parejas.
A esto, la conductora añadió:
“Más allá de, de todo lo que se pueda decir o inventar, nuestra historia de pareja no terminó como de una manera fuerte, ni pleitos, ni gritos, ni sombrerazos, ni insultos. Simplemente, pues a veces te consumen el tiempo, el trabajo, a lo mejor los hijos y te vas distrayendo o distanciando como pareja”.
No obstante, destacó que más allá del desenlace que tuvo su relación, lo importante para ambos son sus hijas
“Es triste porque al final tú buscas a lo mejor un para siempre, pero nuestro para siempre son nuestras hijas”, resaltó.