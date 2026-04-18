México

Así fue el primer encuentro público de Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus nuevas parejas

Los famosos acudieron a un evento en honor a su hija Mía

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Los artistas se separaron en febrero de 2023. Andrea Legarreta -Erik Rubín
El Timbiriche habría estrenado romance. Crédito: Cuartoscuro

Por primera vez desde su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín coincidieron en público junto a sus nuevas parejas.

El encuentro ocurrió durante la presentación del sencillo de su hija mayor, Mía Rubín.

¿Cómo fue el momento?

El evento reunió a la familia en un ambiente cordial. Andrea Legarreta llegó sonriente con Luis Carlos Origel, con quien mantiene una relación sentimental desde hace meses.

Origel, coach fitness y sobrino de Pepillo Origel, saludó a Erik Rubín y a Geraldine Zárate, pareja actual del cantante. Zárate, empresaria gastronómica, ha sido vista recientemente con Rubín en festivales musicales y en compañía de la hija menor de ambos, Nina.

La conductora Andrea Legarreta se volvió tendencia tras cantarle en vivo a Luis Carlos Origel durante una dinámica del matutino Hoy. (Instagram / Hoy)
La conductora Andrea Legarreta se volvió tendencia tras cantarle en vivo a Luis Carlos Origel durante una dinámica del matutino Hoy. (Instagram / Hoy)

Ambos padres se mostraron cercanos con sus hijas y con sus acompañantes.

Además, en un encuentro con la prensa, Andrea fue cuestionada sobre la coincidencia de que ella y Erik coincidieron con sus respectivas parejas.

A esto, la conductora añadió:

“Más allá de, de todo lo que se pueda decir o inventar, nuestra historia de pareja no terminó como de una manera fuerte, ni pleitos, ni gritos, ni sombrerazos, ni insultos. Simplemente, pues a veces te consumen el tiempo, el trabajo, a lo mejor los hijos y te vas distrayendo o distanciando como pareja”.

Nueva novia de Erik Rubín (RS)
Nueva novia de Erik Rubín (RS)

No obstante, destacó que más allá del desenlace que tuvo su relación, lo importante para ambos son sus hijas

“Es triste porque al final tú buscas a lo mejor un para siempre, pero nuestro para siempre son nuestras hijas”, resaltó.

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