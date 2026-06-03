Cuántos arándanos debes comer al día para aprovechar su acción antioxidante

Frescos, congelados, deshidratados o en polvo: el beneficio antioxidante se mantiene en todas sus presentaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos concentran uno de los niveles más elevados de antioxidantes entre todas las frutas y verduras de consumo común. Su poder proviene de los polifenoles, en especial las antocianinas, los pigmentos que les dan su color azul-morado y que neutralizan los radicales libres: moléculas inestables que dañan las células y aceleran el envejecimiento.

Para obtener el efecto antioxidante documentado en estudios clínicos, el consumo recomendado ronda entre un tercio y una taza de arándanos frescos al día, equivalente a entre 75 y 150 gramos. Esa cantidad aporta una dosis de antocianinas suficiente para reducir marcadores de daño oxidativo en sangre en pocas semanas de consumo continuo.

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Una taza de 150 gramos contiene apenas 84 calorías, 13% del valor diario de fibra, 14% de vitamina C y 24% de vitamina K. El 85% de su composición es agua, lo que los convierte en una opción de alta densidad nutricional con muy bajo aporte calórico.

Los arándanos silvestres superan en capacidad antioxidante a fresas, ciruelas y arándanos rojos en porciones equivalentes. - (Imagen Ilustrativa Infobae

El corazón y el cerebro, los órganos más beneficiados

Las antocianinas actúan directamente sobre los vasos sanguíneos: reducen la inflamación en su interior, mejoran la dilatación arterial y favorecen el flujo de sangre. Consumir arándanos más de tres veces por semana se asocia con una reducción de hasta 34% en el riesgo de infarto al miocardio, según análisis de cohortes de largo plazo.

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En el cerebro, el efecto es igualmente documentado. El consumo diario equivalente a una taza de arándanos frescos mejora la función de memoria y ralentiza el deterioro cognitivo en adultos mayores.

La glucosa y la presión arterial también responden

Con solo un tercio de taza al día —unos 75 gramos— el organismo recibe una dosis de antocianinas suficiente para reducir marcadores de daño oxidativo en sangre tras pocas semanas de consumo continuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las antocianinas mejoran la sensibilidad a la insulina y moderan los picos de glucosa en sangre, lo que los hace especialmente útiles para personas con diabetes tipo 2 o síndrome metabólico. El consumo diario durante hasta 24 semanas muestra beneficios en marcadores cardiometabólicos, incluidos colesterol total y proteína C reactiva, un indicador de inflamación sistémica.

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Frescos, congelados o en polvo: el formato no cancela el beneficio

Los efectos antidiabéticos se observan tanto con arándanos frescos como con versiones deshidratadas o en polvo. Los silvestres —también llamados wild blueberries— concentran niveles de antocianinas superiores a los cultivados y superan en capacidad antioxidante total a fresas, ciruelas y arándanos rojos en porciones equivalentes.

Comerlos más de tres veces por semana se asocia con una reducción de hasta 34% en el riesgo de infarto al miocardio, gracias a que sus antocianinas reducen la inflamación arterial y mejoran el flujo sanguíneo. (Freepik)

La microbiota intestinal también responde al consumo regular: los arándanos favorecen el crecimiento de Bifidobacterias, bacterias beneficiosas que fortalecen el sistema inmune y mejoran la digestión. El hueso, la piel y la recuperación muscular tras el ejercicio suman evidencia en la misma dirección.

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