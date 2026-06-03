Tren Felipe Ángeles-AIFA alcanza el millón de pasajeros: reconocen a usuaria histórica

Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA pasajero un millón Edomex (Tren AIFA/FB)

El Tren Suburbano que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alcanzó un importante hito al llegar a su pasajero número un millón, apenas unas semanas después de haber iniciado operaciones, consolidándose como una alternativa eficiente para la movilidad de miles de usuarios que se trasladan hacia la terminal aérea ubicada en el Estado de México.

La empresa operadora del servicio dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde celebró el crecimiento en la demanda de este sistema de transporte ferroviario que busca reducir los tiempos de traslado entre la Ciudad de México y el AIFA.

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La pasajera identificada como Lila Orozco Godínez fue reconocida como la usuaria número un millón del Tren Felipe Ángeles-AIFA, por lo que recibió diversas atenciones y un reconocimiento especial por formar parte de este momento histórico para el servicio.

“Es muy agradable tener la sorpresa de ser la usuaria 1 millón, de todas las atenciones que han tenido y de conocer este maravilloso servicio del Tren Felipe Ángeles”, expresó Orozco Godínez quien venía de un viaje de Nayarit al AIFA e hizo trasbordo en el Tren Felipe Ángeles.

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La usuaria destacó la comodidad y rapidez de tan solo 50 minutos desde el AIFA a la CDMX, que ofrece esta nueva conexión ferroviaria, la cual ha sido promovida como una de las alternativas más eficientes sin necesidad de enfrentar el tráfico vehicular de las principales vialidades de acceso.

Celebran crecimiento de usuarios del Tren Suburbano-AIFA

Lila Orozco Godínez sostiene un cartel que anuncia a la 'Persona Usuaria Un Millón' del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. La escena transcurre dentro de un vagón de tren, con otras personas visibles en el fondo.

En la publicación compartida por la empresa operadora, se destacó la importancia de alcanzar el millón de pasajeros en tan poco tiempo, reflejando la aceptación que ha tenido el servicio entre viajeros, trabajadores y habitantes de la zona metropolitana.

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“¡Hoy celebramos la llegada de nuestra persona usuaria 1 millón!”, señaló la cuenta oficial del Tren AIFA.

Asimismo, la empresa agradeció la confianza de todos los pasajeros que diariamente utilizan esta ruta para desplazarse hacia el aeropuerto o hacia otros puntos de conexión del sistema ferroviario.

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“Gracias a cada persona que ha elegido esta conexión para llegar más rápido y cómodamente a su destino”, indicó el mensaje difundido en redes sociales.

Conexión estratégica hacia el AIFA

La infografía ilustra las reglas de uso, costos de la tarjeta de Movilidad Integrada y procedimientos en caso de extravío para viajar en el Tren Felipe Ángeles al AIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ampliación del Tren Suburbano hacia el AIFA forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer la conectividad entre la capital del país y la terminal aérea ubicada en el municipio de Zumpango.

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El recorrido permite a los usuarios trasladarse desde Buenavista hasta el AIFA en un tiempo considerablemente menor al que se realiza por carretera, convirtiéndose en una opción atractiva para pasajeros nacionales e internacionales.

Especialistas en movilidad han señalado que el servicio ferroviario contribuye a reducir la congestión vehicular, mejorar la conectividad regional y ofrecer una alternativa de transporte sustentable para miles de personas.

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Con la marca del millón de pasajeros alcanzada, el Tren Suburbano-AIFA reafirma su crecimiento y se perfila como uno de los proyectos de transporte más importantes para la movilidad en el Valle de México.