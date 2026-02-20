México

Desde Los Tigres del Norte en 1999, estos son los artistas que más fans han congregado en el Zócalo

Conoce los conciertos que han sido toda una sensación en el Zócalo

Justin Bieber, Shakira, Grupo Firme
Justin Bieber, Shakira, Grupo Firme han sido artistas que han llenado el Zócalo (Infobae, Jovani Pérez)

El Zócalo de la Ciudad de México ha consolidado su lugar como uno de los escenarios más icónicos del mundo para conciertos multitudinarios, albergando presentaciones que no solo baten récords locales, sino que marcan hitos en la historia musical global.

En 2023, la ciudad presenció cómo Los Fabulosos Cadillacs rompieron el récord de asistencia con 300 mil asistentes, reescribiendo el estándar de masividad en una plaza que ya es legendaria por la magnitud de sus fiestas y protestas.

La tendencia a convocar multitudes en el Zócalo no es nueva, pero la competición por alcanzar cifras cada vez más elevadas ha llevado a diversas estrellas internacionales y latinoamericanas a considerar este lugar como el vértice de sus carreras.

Artistas como Shakira, Paul McCartney, Grupo Firme y Roger Waters han compartido escenario —y cifras— con actos locales emblemáticos, siendo parte de una tradición que, lejos de menguar, solo se intensifica con el tiempo.

El ranking de conciertos más concurridos

La banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presenta en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Los Fabulosos Cadillacs se posicionaron en 2023 como líderes absolutos en el ranking, al congregar a 300 mil personas el 3 de junio.

Este concierto superó la marca establecida por Grupo Firme en 2022, cuando lograron reunir a 280 mil asistentes.

Paul McCartney también firmó un capítulo inolvidable, logrando una asistencia de 230 mil personas en 2012, cifra que superó incluso a su histórico concierto gratuito en la Plaza Roja de Moscú en 2003.

ARCHIVO - El vocalista Eduin Caz, de la banda regional mexicana Grupo Firme, durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el 25 de septiembre de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

Shakira, la cantante colombiana de proyección global, arrebató el récord a Café Tacvba en 2007 tras convocar a 210 mil personas, mientras que el ídolo canadiense Justin Bieber logró atraer a 215 mil fans en 2012.

Vicente Fernández, en su primera presentación en el Zócalo en 2009, deleitó durante tres horas a una multitud de 219 mil personas, estableciendo entonces un nuevo techo de asistencia.

El exintegrante de Pink Floyd, Roger Waters, movilizó a unas 200 mil personas en 2016, ubicando su show entre los más importantes en la historia de la plaza.

La cantautora española Rosalía durante el concierto gratuito de su Motomami World Tour en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

Otras figuras que han dejado huella incluyen a Residente, quien en septiembre de 2024 reunió a 180 mil asistentes, y Café Tacvba, que en 2005 fue el primer grupo mexicano en llegar a la marca de 170 mil.

Interpol, Rosalía y Los Tigres del Norte, son los artistas que siguen en el ranking de asistencia.

Shows más exitosos en el Zócalo de la Ciudad de México (por asistencia)

  • Los Fabulosos Cadillacs (2023): 300,000 personas
  • Grupo Firme (2022): 280,000 personas
  • Paul McCartney (2012): 230,000 personas
  • Justin Bieber (2012): 215,000 personas
  • Vicente Fernández (2009): 219,000 personas
  • Shakira (2007): 210,000 personas
  • Roger Waters (2016): 200,000 personas
  • Residente (2024): 180,000 personas
  • Café Tacvba (2005): 170,000 personas

