“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

La leyenda de la salsa murió este sábado 21 de febrero a los 75 años tras ser hospitalizado de emergencia

El trompetista, compositor e intérprete
El trompetista, compositor e intérprete nació el 28 de abril en Nueva York, Estados Unidos, y habría muerto en su ciudad natal. Foto: EFE

Willie Colón murió este sábado 21 de febrero a los 75 años de edad, así lo confirmaron sus seres queridos a través de redes sociales.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en el comunicado.

La leyenda de la salsa perdió la vida por complicaciones en su estado de salud hasta ahora desconocidas. Lo único que se sabe es que días antes fue hospitalizado.

Tiene ascendencia puertoriqueña. Crédito: AP
“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, concluyó la publicación.

Demasiado Corazón, el tema principal de una telenovela mexicana

Willie Colón conquistó al público mexicano con sus salsas al grado de que son consideradas parte de la cultura. Y es que indispensables en los setlist de cualquier fiesta, principalmente bodas y XV años.

Entre sus temas más populares destacan Talento de Televisión, Idilio, El Gran Varón, El día de mi suerte, Gitana y Pedro Navaja, por mencionar algunos.

(Captura TV Azteca)
Entre estas también destaca “Demasiado corazón”, un tema que compuso en 1997 en colaboración con Eduardo Gamboa y que fue utilizado como tema principal de una telenovela mexicana del mismo nombre.

Información en desarrollo...

