Dan más de 50 años de prisión a hombre por asesinato de un policía estatal del Edomex que atendía un robo

Rodrigo Pacheco Tarinda fue sentenciado a 55 años de prisión por el homicidio de un policía del Estado de México, ocurrido durante un operativo en el municipio de Tecámac el 14 de abril de 2021.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el proceso legal permitió acreditar la responsabilidad penal del sujeto en el asesinato de un servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Las investigaciones refieren que, el día de los hechos, dos elementos policiales respondieron a una alerta sobre el robo de una camioneta Chevrolet Caravan, la cual fue vista cuando circulaba sobre la autopista México-Pachuca, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Real, del municipio de Tecámac.

Según la reconstrucción del caso, los uniformados iniciaron una persecución tras identificar el vehículo con reporte de robo, el cual era conducido por Pacheco Tarinda.

Cuando solicitaron que detuvieran la marcha de la unidad, el hombre descendió del automóvil y forcejeó con los uniformados que intentaban arrestarlo.

El sentenciado disparó el arma de cargo del elemento al que agredió a tiros

En medio del hecho, otra persona llegó al sitio a bordo de un automóvil sedán y ambos comenzaron un forcejeo con los agentes. Durante la confrontación, el ahora sentenciado despojó de su arma de cargo a uno de los policías y, al accionar el arma, le causó heridas que provocaron su muerte.

Luego de herir al uniformado, los dos sujetos huyeron del sitio con las armas de cargo de los oficiales que atendieron el reporte.

El avance de las investigaciones permitió identificar a Rodrigo Pacheco Tarinda como uno de los responsables del asesinato. Luego de su detención, fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Estado de México.

El órgano jurisdiccional, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, declaró a Rodrigo Pacheco Tarinda culpable del delito de homicidio cometido en agravio de un servidor público.

Fue así que un juez con sede en Ecatepec determinó la condena de 55 años de prisión, además de una multa por 255 mil 417 pesos y el pago de 196 mil 267 pesos para la reparación del daño.

Asesinan a mando policial de CDMX en Chalco

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en septiembre de 2025, cuando fue asesinato un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, identificado como José Jacinto Ponce Alfaro.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Chalco, Estado de México, cuando el mando se encontraba a bordo de una motocicleta en compañía de su esposa.

Las indagatorias refieren que al menos dos sujetos se aproximaron a bordo de otra motocicleta para despojar al director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco de su unidad, por lo que le dispararon y asesinaron en el sitio.

En tanto, la esposa del mando policial resultó herida. Por estos hechos van dos hombres detenidos.