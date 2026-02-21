México

Dan más de 50 años de prisión a hombre por asesinato de un policía estatal del Edomex que atendía un robo

Los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Pachuca durante una persecución para dar alcance a los responsables

Guardar
(Foto: Secretaría Seguridad Edomex)
(Foto: Secretaría Seguridad Edomex)

Rodrigo Pacheco Tarinda fue sentenciado a 55 años de prisión por el homicidio de un policía del Estado de México, ocurrido durante un operativo en el municipio de Tecámac el 14 de abril de 2021.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el proceso legal permitió acreditar la responsabilidad penal del sujeto en el asesinato de un servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Las investigaciones refieren que, el día de los hechos, dos elementos policiales respondieron a una alerta sobre el robo de una camioneta Chevrolet Caravan, la cual fue vista cuando circulaba sobre la autopista México-Pachuca, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Real, del municipio de Tecámac.

Según la reconstrucción del caso, los uniformados iniciaron una persecución tras identificar el vehículo con reporte de robo, el cual era conducido por Pacheco Tarinda.

Cuando solicitaron que detuvieran la marcha de la unidad, el hombre descendió del automóvil y forcejeó con los uniformados que intentaban arrestarlo.

El sentenciado disparó el arma de cargo del elemento al que agredió a tiros

Foto: FGJEM
Foto: FGJEM

En medio del hecho, otra persona llegó al sitio a bordo de un automóvil sedán y ambos comenzaron un forcejeo con los agentes. Durante la confrontación, el ahora sentenciado despojó de su arma de cargo a uno de los policías y, al accionar el arma, le causó heridas que provocaron su muerte.

Luego de herir al uniformado, los dos sujetos huyeron del sitio con las armas de cargo de los oficiales que atendieron el reporte.

El avance de las investigaciones permitió identificar a Rodrigo Pacheco Tarinda como uno de los responsables del asesinato. Luego de su detención, fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Estado de México.

El órgano jurisdiccional, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, declaró a Rodrigo Pacheco Tarinda culpable del delito de homicidio cometido en agravio de un servidor público.

Fue así que un juez con sede en Ecatepec determinó la condena de 55 años de prisión, además de una multa por 255 mil 417 pesos y el pago de 196 mil 267 pesos para la reparación del daño.

Asesinan a mando policial de CDMX en Chalco

Foto: Fiscalía Edomex
Foto: Fiscalía Edomex

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en septiembre de 2025, cuando fue asesinato un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, identificado como José Jacinto Ponce Alfaro.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Chalco, Estado de México, cuando el mando se encontraba a bordo de una motocicleta en compañía de su esposa.

Las indagatorias refieren que al menos dos sujetos se aproximaron a bordo de otra motocicleta para despojar al director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco de su unidad, por lo que le dispararon y asesinaron en el sitio.

En tanto, la esposa del mando policial resultó herida. Por estos hechos van dos hombres detenidos.

Temas Relacionados

EdomexAsesinato policía estatalEcatepecRobo de vehículoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Así fue el adios de Willie Colón a CDMX: un concierto para recordar en el Auditorio Nacional

Una presentación memorable fue el cierre de una carrera espectacular, con más de 10 mil asistentes celebrando la entrega del cantante que, pese a todo, nunca dejó de compartir su talento sobre el escenario

Así fue el adios de

El mexicano Ramon Urías vuelve a Grandes Ligas tras firmar con los St. Louis Cardinals

Conocido por su guante de oro y versatilidad en el cuadro, el sonorense llega a reforzar la alineación en reconstrucción de los Cardenales

El mexicano Ramon Urías vuelve

Cablebús Línea 3 reporta suspensión de estaciones por problemas en el suministro eléctrico

La falla eléctrica registrada ha motivado que únicamente se preste servicio en un segmento reducido de la Línea

Cablebús Línea 3 reporta suspensión

Gobierno de Sheinbaum busca justicia para trabajadores de Altos Hornos de México, van por reactivación de la planta

Luego de la quiebra en 2024 de AHMSA, la presidenta reiteró el compromiso de justicia laboral con los extrabajadores

Gobierno de Sheinbaum busca justicia

¿El potasio previene la diabetes y la hipertensión? Esto dicen los expertos

Es un mineral clave en el funcionamiento del organismo, pero el consumo de suplementos sin supervisión médica incluso podría ser peligroso

¿El potasio previene la diabetes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis hombres con

Detienen a seis hombres con armamento y equipos de radio en Chiapas, entre ellos a “El Chapo”

Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

ENTRETENIMIENTO

Así fue el adios de

Así fue el adios de Willie Colón a CDMX: un concierto para recordar en el Auditorio Nacional

La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

Willie Colón se casó en México, con Celia Cruz de testigo: la historia detrás de la ceremonia salsera

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

DEPORTES

El mexicano Ramon Urías vuelve

El mexicano Ramon Urías vuelve a Grandes Ligas tras firmar con los St. Louis Cardinals

La ‘Hormiga’ González despierta a Europa: Barcelona y más clubes siguen a la joya de Chivas

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026