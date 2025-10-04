México

Cae presunto implicado en el homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado frente a su esposa en Chalco, Edomex

José Jacinto Ponce se encontraba con su esposa a bordo de una motocicleta cuando fue asaltado por sujetos armados

Por Ale Huitron

Guardar
Las autoridades aún realizan investigaciones
Las autoridades aún realizan investigaciones para ubicar y detener a un segundo implicado. Foto: X/@PabloVazC / Fiscalía Edomex

Misael “N”, alias “El Chino” y/o “El Negro”, fue detenido por su probable participación en el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuyo homicidio ocurrió el pasado 30 de septiembre cuando sufrió un asalto en Chalco, Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) informó que el día de los hechos Misael “N” habría conducido una motocicleta en la que dio alcance al director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco y a su esposa para robarles en compañía de otro sujeto.

Por este caso la Fiscalía continúa con las investigaciones para ubicar y detener al segundo implicado en el homicidio del mando policiaco.

Cabe mencionar que el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el asalto, en el que los delincuentes le dispararon para robarle su motocicleta, la esposa de Ponce Alfaro resultó herida, quien también se desempeña como policía capitalina.

A través de redes sociales se han difundido videos que presuntamente captaron el momento en el que ambos fueron interceptados y agredidos durante el asalto, en el que se observa el ataque.

El oficial José Jacinto Ponce Alfaro murió al recibir, aparentemente, un tiro en la cabeza tras ser asaltado por un par de presuntos sicarios. Crédito: X / @adnnoticias

El oficial se encontraba en su día de descanso y salía de una tienda departamental acompaño de su esposa cuando los agresores los interceptaron para robarles la motocicleta que abordaban, sin embargo, fueron atacados a tiros por los sujetos.

De acuerdo con la SSC, el oficial puso resistencia durante el asalto, por lo que fue agredido a disparos que le provocaron la muerte.

Vázquez Camacho lamentó el hecho a través de redes sociales y detalló que la esposa del mando era apoyada de manera jurídica y médica por la institución.

“Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de Chalco, Estado de México. Su esposa, compañera policía de la SSC y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, detalló.

| X / @PabloVazC
| X / @PabloVazC

Además, el titular de la SSC afirmó que el homicidio no quedará impune y que de manera conjunta trabajan con las autoridades del Edomex para detener a los responsables.

“Este hecho no quedará impune, desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía Edomex y la @SS_Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia”, destacó Vázquez Camacho.

Temas Relacionados

asesinato policía SSCJefe de TlatelolcoChalcoEdomexEl Chinomando policial capitalinoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

Tras vencer al cuadro de Marruecos, el TRI ya tiene su oponente para la siguiente fase del torneo

Este será el rival de

Regresa de Nueva York el buque escuela Cuauhtémoc, tras accidente en el puente de Brooklyn

La embarcación retoma su travesía de instrucción luego de cumplir pruebas técnicas y de navegación

Regresa de Nueva York el

Aseguran que Dalílah Polanco ganaría La Casa de los Famosos 3 por esta delicada razón

La actriz de ‘La familia P.Luche’ se ha colocado como una de las habitantes favoritas para llevarse los 4 millones de pesos

Aseguran que Dalílah Polanco ganaría

Hallan presunta fosa clandestina en Michoacán, autoridades ya investigan

La Comisión de Búsqueda de Personas dieron a conocer el hallazgo en sus redes sociales

Hallan presunta fosa clandestina en

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20

Gilberto Mora convirtió el único gol del partido, derivado de un penal que se marcó por una mano del rival

México derrota un gol por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colombia entrega en extradición a

Colombia entrega en extradición a mexicana acusada de trata de personas y explotación sexual: así operaba

Se desata balacera en plena fiesta patronal de Tepaltepec, Michoacán; una pareja fue asesinada

Retuvo a su hija de dos años con machete en Nogales, Sonora, pero autoridades lograron rescatarla

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

ENTRETENIMIENTO

¿Aldo o Dalilah? Este es

¿Aldo o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Aseguran que Dalílah Polanco ganaría La Casa de los Famosos 3 por esta delicada razón

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

Diego de Erice revela amenazas de muerte contra la producción de La Casa de los Famosos México; aseguran que fueron los fans de Noche

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Este será el rival de

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20

México derrota un gol por cero al cuadro de Marruecos y avanza a Octavos de Final del Mundial Sub-20

Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral en el partido de México vs Marruecos: ¿Cómo está su estado de salud?

Mark Sánchez, ex jugador mexicano de la NFL sufrió ataque con arma blanca en Indianápolis

Andrade El Ídolo demuestra que no extraña WWE y gana título de peso pesado de compañía independiente de lucha libre