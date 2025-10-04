Cae presunto implicado en el homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado frente a su esposa en Chalco, Edomex

Las autoridades aún realizan investigaciones para ubicar y detener a un segundo implicado. Foto: X/@PabloVazC / Fiscalía Edomex

Misael “N”, alias “El Chino” y/o “El Negro”, fue detenido por su probable participación en el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, cuyo homicidio ocurrió el pasado 30 de septiembre cuando sufrió un asalto en Chalco, Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) informó que el día de los hechos Misael “N” habría conducido una motocicleta en la que dio alcance al director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco y a su esposa para robarles en compañía de otro sujeto.

Por este caso la Fiscalía continúa con las investigaciones para ubicar y detener al segundo implicado en el homicidio del mando policiaco.

Cabe mencionar que el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el asalto, en el que los delincuentes le dispararon para robarle su motocicleta, la esposa de Ponce Alfaro resultó herida, quien también se desempeña como policía capitalina.

A través de redes sociales se han difundido videos que presuntamente captaron el momento en el que ambos fueron interceptados y agredidos durante el asalto, en el que se observa el ataque.

El oficial José Jacinto Ponce Alfaro murió al recibir, aparentemente, un tiro en la cabeza tras ser asaltado por un par de presuntos sicarios. Crédito: X / @adnnoticias

El oficial se encontraba en su día de descanso y salía de una tienda departamental acompaño de su esposa cuando los agresores los interceptaron para robarles la motocicleta que abordaban, sin embargo, fueron atacados a tiros por los sujetos.

De acuerdo con la SSC, el oficial puso resistencia durante el asalto, por lo que fue agredido a disparos que le provocaron la muerte.

Vázquez Camacho lamentó el hecho a través de redes sociales y detalló que la esposa del mando era apoyada de manera jurídica y médica por la institución.

“Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de Chalco, Estado de México. Su esposa, compañera policía de la SSC y quien también resultó lesionada, ya es atendida en un hospital y cuenta con todo el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica de esta institución”, detalló.

| X / @PabloVazC

Además, el titular de la SSC afirmó que el homicidio no quedará impune y que de manera conjunta trabajan con las autoridades del Edomex para detener a los responsables.

“Este hecho no quedará impune, desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía Edomex y la @SS_Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia”, destacó Vázquez Camacho.