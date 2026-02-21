Arranca Feria Internacional del Libro de Minería 2026 en CDMX con más de 500 editoriales presentes

La Feria Internacional del Libro de Minería comenzó sus actividades este viernes 20 de febrero de 2026. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Comenzó la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Minería 2026 en la Ciudad de México, la cual se lleva a cabo anualmente.

Infobae México estuvo presente en el primer día de actividades de este evento cultural este viernes 20 de febrero de 2026, el cual tendrá una muestra con miles de títulos de distintas temáticas durante nueve días.

Después de la inauguración de la FIL 2026, decenas de personas comenzaron a llegar al recinto cultural, ubicado en la calle de Tacuba, del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante el evento de inauguración estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien destacó la lectura juvenil y la cultura en este encuentro literario.

Más de 500 editoriales presentes en la Feria Internacional del Libro de Minería 2026

De acuerdo a los organizadores y lo observado por Infobae México, 550 editoriales participan en esta 47.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Minería 2026.

Los expositores ofrecen una amplia variedad de ejemplares, desde literatura infantil, juvenil, narrativas gráficas, autoayuda, poesía, fantasía, ciencia ficción, terror y decenas de temáticas para todas las edades.

Los amantes de la literatura podrán visitar la FIL este año y encontrarse con no solo libros; algunos expositores también ofrecen diferentes artefactos como separadores, pines, bolsas, tote bags, artefactos para el aprendizaje infantil y mucho más.

Los libros que el público puede encontrar en la FIL 2026 abordarán temáticas como: infantiles, juveniles, ciencia ficción, poesía, terror, fantasía, autoayuda y demás. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

La Feria Internacional del Libro de Minería 2026 también contará con conferencias de diferentes autores, talleres, discusiones literarias, presentaciones de libros, charlas y más.

El programa oficial puede consultarse a través de su sitio web o las redes sociales oficiales del evento cultural capitalino. También una vez en el recinto del Centro Histórico, se puede pedir información en los módulos de información instalados a lo largo de la feria.

Además de la venta de libros, también habrá conferencias, talleres, presentaciones, charlas y más actividades en la FIL 2026. Foto: Omar Martínez.

Testimonios de visitantes a la FIL 2026

Infobae México recabó algunos testimonios de expositores y visitantes a la Feria del Libro de Minería 2026.

Adriana Vázquez, de la editorial Bestvivlio, contó que es la primera vez que participa como expositora en este evento cultural de la Ciudad de México.

“Me parece que está muy bonita la feria, es muy diversa y hay muchas cosas que podrían venir a ver”, explicó a Infobae México y mencionó que la editorial presentará un libro de matemáticas para niños.

Visitantes a la Feria del Libro platicaron a Infobae México sobre su experiencia en este primer día del evento cultural. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

Un adulto mayor declaró que desde hace muchos años acude a la Feria Internacional del Libro de Minería. Señaló que es un evento más íntimo, al compararlo con el evento que realiza Guadalajara.

“Disfrutas no solamente la exposición de los libros, sino también transitar por el Palacio de Minería, que es una belleza. La verdad, me gusta mucho; el programa está bastante nutrido y creo que es una feria entrañable”, indicó el visitante.

Algunos visitantes acuden a la FIL de Minería año con año. Foto: Omar Martínez/Infobae México.

AnaCaren Gutiérrez Fabián, de 30 años, quien es escritora del libro ‘El tiempo entre mis dedos’, el cual está a la venta en la Feria, habló con Infobae México sobre la importancia de los libros en esta era digital.

“Me encanta que haya este tipo de lugares, que todavía podamos venir a hacer cosas distintas a la Ciudad de México para encontrar no nada más a las editoriales de siempre, también independientes, así como autores”, expresó la joven.

Agregó que en algunas ocasiones estos títulos no se pueden encontrar en internet, por lo que están a la venta en este tipo de eventos como la Feria Internacional del Libro de Minería 2026.

“Está padrísimo que exista este tipo de espacios en que podamos publicar. Soy escritora independiente, tengo la oportunidad de estar aquí poniendo mis libros a la venta y me encanta poder estar aquí entre tanto escritor, editorial y personas que les gusta leer. Me fascina que en la CDMX son muy culturales”, dijo.

La Feria Internacional del Libro de Minería 2026 contará con miles de títulos y ejemplares en esta edición. Foto: Archivo/Infobae México.

Fechas de la Feria del Libro de Minería 2026

Estos son los detalles de las fechas para la Feria del Libro de Minería 2026, con Sonora como invitado especial para esta edición.

Comenzó este viernes 20 de febrero.

Finalizará el domingo 1 de marzo.

Sonora será el invitado especial de la Feria Internacional del Libro de Minería 2026.

Es la edición número 47 de este evento cultural en la capital del país.

La FIL Palacio de Minería 2026 estará del viernes 20 de febrero al domingo 1 de marzo. Foto: (FIL Minería)