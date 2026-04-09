Cómo postularse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: requisitos y pasos

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá registros en esta fecha y así puedes participar (Foto: Programas para el Bienestar)

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro inició el segundo periodo de vinculaciones de 2026, con la apertura de postulaciones para quienes ya cuentan con registro previo en la plataforma oficial. Las y los aspirantes pueden seleccionar centros de trabajo para comenzar una capacitación de hasta 12 meses, recibiendo apoyo económico y seguro médico.

Las inscripciones están dirigidas a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni tienen empleo. La beca mensual asciende a 9 mil 582.47 pesos y la cobertura médica corre a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para participar en esta nueva etapa de incorporación, las y los interesados deben ingresar a la plataforma digital, revisar las vacantes disponibles y postularse al centro de trabajo que mejor se ajuste a sus intereses.

Las y los aspirantes registrados pueden seleccionar centros de trabajo y acceder a una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, además de seguro médico durante un año. (Infobae/Archivo).

Las inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro suelen abrirse en febrero, por lo que es clave estar pendiente de la plataforma para no perder la oportunidad de registrarse. El programa permite a las juventudes de México acceder a procesos de capacitación en empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones públicas, con respaldo económico y acompañamiento.

Registro y postulación, paso a paso

Registro en la plataforma jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y llenado de datos generales para generar usuario y contraseña.

Carga de documentos : identificación oficial, comprobante de domicilio y fotografía.

Confirmación de ubicación en el mapa digital.

Validación de documentos por parte del sistema.

Selección del área de interés para la capacitación: administrativa, ventas, oficios u otras ramas laborales.

Revisión de los centros de trabajo disponibles y selección del que se ajuste a las expectativas del aspirante.

Postulación al centro de trabajo elegido.

Agenda de entrevista con el centro de trabajo seleccionado.

El centro de trabajo tiene cuatro días para aceptar o rechazar la solicitud.

Si la postulación es aceptada, inicia el periodo de capacitación y el aprendiz recibe la beca y el seguro médico.

El registro se realiza en la plataforma digital oficial, donde las y los interesados deben subir sus documentos y elegir el área de capacitación de su preferencia. (Captura de pantalla jovenesconstruyendoelfuturo.gob.mx)

Requisitos y condiciones para participar

Tener entre 18 y 29 años al momento de registrarse.

No estar inscrito en ninguna institución educativa.

No contar con empleo formal.

El apoyo incluye una beca mensual y cobertura del IMSS hasta por 12 meses.

El proceso busca fortalecer habilidades y capacidades mediante formación práctica en centros de trabajo reales.

Las postulaciones se realizan de forma digital.

La revisión de vacantes es continua durante los periodos de apertura.

Qué pasa después de concluir el programa

Al concluir los 12 meses de capacitación en Jóvenes Construyendo el Futuro, el Centro de Trabajo genera una constancia de capacitación a través de la Plataforma Digital. Este documento especifica el área de interés del plan, el tipo de capacitación realizada y las habilidades técnicas adquiridas durante el proceso como aprendiz.

La constancia estará disponible para consulta y descarga directamente desde el perfil personal en la plataforma. Este documento oficial avala un año de experiencia laboral y puede presentarse al postularse a un empleo, así como para validar habilidades técnicas si se busca trabajar de manera independiente o emprender un negocio propio.