Helado de yogur con arándanos: un delicioso postre para preparar en casa

La receta es fácil de adaptar, permitiendo opciones veganas y variaciones como añadir otros frutos rojos o frutos secos para un toque extra de sabor y textura. Foto: (Gemini IA)

El helado es un delicioso placer que todos disfrutan, pero muchas veces es asociado con opciones poco saludables debido a su alto contenido de azúcar y grasas.

Sin embargo, hoy te traemos una receta fresca y nutritiva: helado de arándanos con yogur, una opción perfecta para quienes buscan disfrutar de un postre delicioso, ligero y lleno de antioxidantes. Además, el yogur añade una textura suave y cremosa que lo convierte en un helado irresistiblemente cremoso.

Ingredientes:

1 taza de arándanos frescos o congelados

2 tazas de yogur griego natural (puedes usar yogur regular si prefieres)

1/4 de taza de miel o edulcorante al gusto (opcional, dependiendo de cuán dulce lo prefieras)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Jugo de medio limón (para realzar el sabor)

Una pizca de sal (opcional, ayuda a resaltar el sabor)

Este helado no solo es delicioso, sino que también es nutritivo, ya que los arándanos ofrecen antioxidantes y el yogur griego aporta proteínas y probióticos. Foto: (iStock)

Preparación:

Preparar los arándanos: Si estás usando arándanos frescos, simplemente enjuágalos bien con agua fría. Si usas arándanos congelados, no es necesario descongelarlos, ya que se van a triturar en la licuadora. Es importante que los arándanos estén bien limpios para evitar que el helado tenga impurezas. Triturar los arándanos: Coloca los arándanos en una licuadora o procesador de alimentos. Añade el jugo de limón, la miel o edulcorante y la pizca de sal. Tritura hasta obtener un puré suave. Si prefieres un helado con más trozos de fruta, puedes triturarlos ligeramente y dejar algunos pedazos pequeños. Mezclar con el yogur: En un bol grande, agrega el puré de arándanos. Luego, incorpora el yogur griego y mezcla bien. El yogur no solo le dará una textura cremosa al helado, sino que también aportará probióticos que son beneficiosos para la salud intestinal. Si deseas, puedes añadir la cucharadita de extracto de vainilla para darle un toque adicional de sabor. Congelar la mezcla: Una vez que la mezcla esté bien integrada, vierte el contenido en un recipiente apto para congelador. Si tienes una máquina para hacer helado, puedes verter la mezcla en ella y seguir las instrucciones del fabricante. Si no tienes máquina, simplemente cubre el recipiente con plástico adherente o una tapa y colócalo en el congelador. Remover cada 30 minutos: Durante las primeras 2-3 horas de congelado, retira el helado cada 30 minutos y remueve con un tenedor o cuchara para evitar que se formen cristales de hielo. Esto ayudará a que el helado quede cremoso. Si no tienes tiempo de remover, no te preocupes, solo tendrás una textura un poco más sólida, pero igualmente deliciosa. Servir: Después de unas 4-6 horas, el helado estará completamente congelado y listo para servir. Usa una cuchara para helado o una cuchara normal para formar bolitas o porciones. Puedes acompañar con arándanos frescos, trozos de frutos secos o incluso un poco de miel extra si prefieres un toque más dulce.

Beneficios del helado de arándanos con yogur:

Este helado no solo es delicioso, sino que también es una opción más saludable que los helados tradicionales. Los arándanos son ricos en antioxidantes, especialmente antocianinas, que ayudan a proteger las células del cuerpo. Además, tienen propiedades antiinflamatorias y son bajos en calorías.

El yogur griego, por su parte, es una excelente fuente de proteínas y probióticos, que favorecen la salud digestiva y el sistema inmunológico. Al no llevar lácteos añadidos ni azúcares procesados, esta receta es ideal para quienes buscan alternativas más saludables a los postres convencionales.

El helado de arándanos con yogur es una opción saludable y deliciosa, ideal para disfrutar de un postre ligero y lleno de antioxidantes. Foto: (iStock)

Variaciones de la receta:

Helado de arándanos vegano: Si prefieres una opción vegana, puedes sustituir el yogur griego por yogur de coco o yogur de almendras. Asegúrate de que el edulcorante que utilices sea adecuado para tu dieta (como stevia o jarabe de agave). Añadir otros frutos: Si te gustan los sabores combinados, puedes añadir otros frutos rojos como fresas o frambuesas al puré de arándanos. Esto aportará una mayor variedad de sabores y nutrientes. Helado con un toque crujiente: Si prefieres una textura más crujiente, puedes añadir trozos de almendras, nueces o granola en el último momento, cuando el helado ya esté casi congelado.

Hacer helado en casa es una forma divertida y saludable de disfrutar de un postre refrescante. Este helado de arándanos con yogur es fácil de preparar, delicioso y lleno de beneficios nutricionales.

Puedes adaptarlo a tus gustos y preferencias, y lo mejor de todo es que te permitirá disfrutar de un helado sin los remordimientos típicos de los postres industriales.