México

Tras accidente con murciélago, Taylor Momsen ahora es picada por araña venenosa en México

La cantante recibió atención médica tras ser mordida por una araña antes de abrir el concierto de AC/DC en CDMX

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Taylor Momsen
La cantante recibió atención médica tras ser mordida por una araña antes de abrir el concierto de AC/DC en Ciudad de México. (Captura de pantalla @taylormomsen)

La vocalista estadounidense Taylor Momsen preocupó a sus fans, luego de que una araña la mordió antes de abrir el primer concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. A pesar del incidente, la cantante y líder de The Pretty Reckless recibió atención médica y salió a cumplir con su presentación como banda invitada.

El episodio ocurre mientras AC/DC realiza tres fechas en la capital mexicana. Momsen compartió un video en sus redes donde muestra la pierna hinchada y el momento en que recibe una inyección para neutralizar el veneno. Antes de ser atendida, la cantante comentó con humor: “¿Cuándo se activarán mis superpoderes? Eso es lo que quiero saber”. La intérprete mostró la pierna afectada en el video publicado y al mismo tiempo agradeció la asistencia médica recibida antes del show.

La cantante estadounidense muestra en redes sociales la pierna hinchada y narra el incidente ocurrido minutos previos a su show en el Estadio GNP Seguros. (@taylormomsen)

La molestia por la mordedura de una araña se presentó minutos antes de que la banda saliera al escenario. Momsen escribe en su cuenta: “No sería una gira de AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió morderme y su veneno me afectó mucho, así que los maravillosos médicos de México tuvieron que venir a ponerme una inyección antes del concierto de anoche”.

A pesar de la mordedura, la vocalista abrió el concierto y horas después publicó un video de cómo fue el concierto y un mensaje dirigido a sus seguidores en redes sociales: “La primera noche en Ciudad de México fue increíble. Nos vemos el sábado”.

Taylor Momsen ya había sido mordida por un murciélago en España

El incidente en México no es la primera experiencia de este tipo para Momsen. Durante el concierto del 29 de mayo de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, mientras The Pretty Reckless abría para AC/DC en la gira Power Up, un murciélago aterrizó en su pierna y la mordió. La cantante tuvo que ser trasladada al hospital para recibir la vacuna contra la rabia.

Taylor Momsen
El episodio no detuvo a Momsen, quien salió al escenario y agradeció al personal médico mexicano por la rápida intervención. (Captura de pantalla @taylormomsen)

El personal médico y los integrantes de la banda la apodaron “Batgirl” luego de la mordedura. Incluso, el equipo de AC/DC organizó una fiesta de cumpleaños con la temática de murciélagos y carteles de “prohibido murciélagos” en los camerinos para evitar otro incidente similar.

De esta manera, Taylor Momsen suma dos incidentes con animales durante presentaciones en grandes estadios de distintas ciudades. La vocalista continúa con la gira, pese a las lesiones y las atenciones médicas, además de que se le vio muy tranquila.

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