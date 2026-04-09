Tunden a Christian Nodal por repetir romántica escena con Belinda en “Un vals” junto a Ángela Aguilar

El estreno de “Un vals” este jueves colocó a Christian Nodal en el centro de la conversación, luego de que internautas señalaran similitudes entre su promocional con Ángela Aguilar y una imagen previa junto a Belinda, provocando reacciones divididas. (Instagram/Captura de pantalla)

La promoción de “Un vals”, el nuevo tema de Christian Nodal, no solo ha generado expectativa al tomar a su esposa Ángela Aguilar como musa, sino que también desató burlas y comparaciones en redes sociales, donde usuarios señalaron que el cantante habría repetido con la cantante una escena que ya había protagonizado con su exnovia Belinda.

A semanas de que la pareja supuestamente celebre su boda religiosa, Christian Nodal anunció el estreno de “Un vals”, un tema que describe como “una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”.

Para la promoción, Nodal publicó en TikTok y otras redes un video y una fotografía junto a Ángela Aguilar, ambos vestidos con camisas blancas y jeans, bajo la lluvia y caminando de espaldas en un paisaje abierto.

La letra de “Un vals” refuerza la atmósfera romántica: “Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa. Voy a darte el mundo cuando quieras libertad. Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas. Si quieres perderte voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals. Porque esta vida como tiene malo tiene bueno y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”.

Ángela Aguilar replicó el post y le dio “me gusta”, mostrando apoyo a su marido.

Comparan escena con Belinda

La escena bajo la lluvia con Ángela Aguilar no tardó en ser comparada con una de las postales más emblemáticas de la relación de Christian Nodal con Belinda.

Belinda y Christian Nodal al confirmar su noviazgo. (Instagram)

En 2020, cuando ambos confirmaron su noviazgo, compartieron una romántica fotografía en donde se les veía abrazados bajo la lluvia, vestidos de manera coordinada, que se volvió viral y todo un símbolo de su romance.

Las coincidencias han hecho que usuarios vean en la imagen con Ángela una recreación directa del momento vivido con Belinda.

En ese entonces, Nodal fue el primero en hacer el anuncio oficial mediante una publicación en Instagram Stories, donde escribió: “La mujer más bella del mundo”. Acompañó esta frase con otras fotografías abrazando a Belinda, ambos sonrientes y bajo la lluvia, imagen que rápidamente se volvió viral y símbolo de su relación.

Posteriormente, Belinda respondió y replicó la imagen en sus propias redes, y ambos intercambiaron mensajes cariñosos como “Te amo”, lo que terminó de confirmar ante sus seguidores que eran pareja.

Reacciones de internautas: críticas, burlas y defensa

Christian Nodal estrena su tema más romántico y dedica la letra a Ángela Aguilar, mientras una portada con anillos de boda y compromiso alimenta los rumores de una próxima boda. (@nodal)

Las redes sociales reaccionaron de inmediato ante el parecido entre las escenas. Los comentarios, divididos entre la burla, la crítica y la defensa de la pareja, reflejan la atención permanente sobre la vida sentimental de Nodal:

“Ese Nodal repite su historia con todas sus parejas.”

“Pobre Ángela, no supera a las ex de Nodal. Muy insegura. Ella sabe que Nodal no la ama, aunque quieran demostrar lo contrario.”

“Siento que el problema aquí es Nodal, que quiere hacer lo mismo con todas las parejas y ella se presta para sus tonterías.”

“Es una copiona, como siempre”

“Ahora resulta que ninguna pareja puede subir una foto bajo la lluvia porque le están copiando a alguien.”

“El campo copio de la cueva de Cazzu.”

“Mi hermosa Ángela, la reina del regional mexicano es única, la más hermosa. Cristian, tú sí sabes la joya que mi Dios te regaló y la tenía guardada para ti.”

“Ángela y Nodal por siempre y que ruede el mundo.”

“Hasta muestra las joyas que eran de Cazzu, ladrona”

“Ella es una enferma... obsesionada con hacer playback de TODOS los momentos de él con otras.”

“Ángela fue su amor secreto siempre.”

“Lo que pasa es que con Ángela no muestra cara de alegría ni se les ve la cara, pura apariencia.”

“Me da pena, hay tantas red flags. Debería hacerse ver.”

“El mismo patrón.”

“Pero Ángela es la esposa, así vean lo que vean y digan lo que digan. Ángela es la del papelito, la de cuenta de banco.”

“Qué ganas de denigrar a la Belinda, hace cinco décadas y la siguen humillando. El señor esposo feliz con su esposa.”

“¿Quién no tiene una parecida? Está bien, es romántico.”

Algunos usuarios, por el contrario, defendieron a la pareja y pidieron dejar atrás las comparaciones con su ex, subrayando que lo importante es el presente y la felicidad de ambos.

Nodal también le dice la misma frase de amor

El “romanticismo” de Christian Nodal volvió a ser tema de conversación luego de que internautas detectaran patrones en sus declaraciones amorosas. (Instagram)

La polémica por la repetición de imágenes y puestas en escena se suma a otra crítica que persigue a Christian Nodal: la de reciclar discursos románticos en cada nueva relación.

En la reciente entrevista con el medio dominicano Telemicro, al hablar de Ángela Aguilar, Nodal dijo: “Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”.

Frases muy similares pronunció cuando estuvo con Belinda en 2021, durante una entrevista en Despierta América y con Los Angeles Times: “A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial. Para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”.

Las similitudes en los discursos y las imágenes han dado pie a que los seguidores acusen a Nodal de falta de originalidad y de repetir el mismo guion sentimental con distintas protagonistas.