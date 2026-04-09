¿Quién es David Olvera? El nadador mexicano que ha roto récords mundiales en aguas abiertas

Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

David Olvera, el nadador mexicano originario de San Luis Potosí, ha vuelto a hacer historia en el ámbito de la natación de larga distancia. En una hazaña que pondría a prueba la resistencia de cualquier atleta, Olvera nadó una impresionante distancia de 85 kilómetros, atravesando el Mar Caribe desde Cozumel hasta Cancún en casi 17 horas. Este logro no solo representa un nuevo récord en México, sino también la culminación de años de esfuerzo y dedicación en la natación de ultradistancia.

La travesía, realizada el 7 de abril de 2026, fue una de las más extremas en la historia reciente del país. A pesar de las duras condiciones del mar abierto, con corrientes cambiantes y temperaturas tropicales, Olvera demostró que su resistencia física y mental es prácticamente inquebrantable. El reto comenzó de madrugada, y tras 16 horas y 48 minutos de nado continuo, el nadador logró alcanzar la costa de Cancún, superando el récord anterior de 55 kilómetros impuesto por Graco Morlán.

Este desafío no fue el primero de Olvera, quien había intentado batir la marca en dos ocasiones anteriores sin éxito, primero en Querétaro y luego en Cozumel. Sin embargo, este tercer intento fue el definitivo, y con él no solo superó su propia marca, sino que dejó en claro que el esfuerzo y la perseverancia son claves para alcanzar metas tan extremas.

David Olvera, nadador mexicano originario de San Luis Potosí, rompió el récord nacional al nadar 85 kilómetros desde Cozumel hasta Cancún, completando la travesía en 16 horas y 48 minutos. Foto: (TheFreezewiz en IG)

Antes de este logro en México, David Olvera ya había alcanzado una importante hazaña a nivel internacional. En 2025, estableció un récord Guinness al completar la vuelta más rápida alrededor de la isla de Manhattan, en Nueva York. En ese reto, recorrió 48.5 kilómetros en aguas abiertas en un tiempo de 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, lo que lo posicionó como uno de los mejores nadadores de ultradistancia en el mundo.

Este récord fue el resultado de meses de preparación rigurosa, tanto física como mental, ya que el nadador mexicano no solo tiene que lidiar con la fatiga, sino también con las duras condiciones del mar, la temperatura del agua y los imprevistos que suelen surgir durante las largas travesías.

La travesía de Cozumel a Cancún no fue solo un desafío físico, sino también un hito para el deporte mexicano. Con esta proeza, Olvera ha puesto a México en el mapa internacional de la natación de larga distancia, mostrando que el país es capaz de generar atletas de clase mundial en deportes de resistencia. La travesía no solo ha sido un logro personal para Olvera, sino también una inspiración para futuras generaciones de nadadores y atletas que buscan superar sus propios límites.

Olvera, conocido por su apodo "The FreezeWiz", ha consolidado su lugar como uno de los principales referentes de la natación de ultradistancia, tanto en México como a nivel internacional. Foto: (The Freezewiz en IG)

Al llegar a Cancún, Olvera fue recibido por la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, quien le entregó un reconocimiento por su hazaña. “Esto es un orgullo para todo nuestro país, porque es el primer mexicano en lograr esta trayectoria”, comentó la funcionaria al destacar la importancia del evento.

A pesar de los logros conseguidos hasta ahora, David Olvera no parece dispuesto a detenerse. En sus propias palabras, este récord es solo un paso más en su carrera, y su objetivo es seguir explorando los límites de la resistencia humana en aguas abiertas. A través de su apodo “The FreezeWiz”, que hace referencia a su capacidad para nadar en aguas extremadamente frías, Olvera se ha consolidado como un referente internacional en el deporte de ultradistancia.

Además de sus hazañas en el agua, Olvera ha compartido su experiencia con otros atletas y seguidores en sus redes sociales, inspirando a muchos a buscar el reto más allá de lo convencional y demostrar que la dedicación, el entrenamiento y la disciplina pueden llevar a lograr lo que parecía imposible.