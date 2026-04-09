Reportan que Katia Itzel García iría al Mundial 2026 en lugar del “Gato” Ortiz ( EFE/Francisco Guasco)

A tan solo 64 días para el inicio de la Copa Mundial 2026, reportes recientes señalan que Katia Itzel García sería la árbitra mexicana que acudiría al Mundial 2026 en reemplazo de Marco Antonio Gato Ortiz, pese al buen momento que vive el silbante mexicano, en la Comisión de Árbitros se habrían inclinado por convocar a Katia Itzel.

La sustitución del Gato Ortiz por Katia Itzel García respondería a una serie de decisiones polémicas del árbitro en la Liga MX. Aunque aún no existe confirmación oficial, los indicios apuntan a que Itzel García ocuparía el lugar vacante como representante central del arbitraje nacional en la Copa del Mundo por el gran momento que está viviendo.

De acuerdo con David Medrano, se espera que próximamente se dé a conocer los nombres de los silbantes que representarán a México en el torneo de la FIFA y serían César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García.

Polémicas del Gato Ortiz por su arbitraje

Marco Antonio Gato Ortiz ha estado bajo el escrutinio de la afición ( Cuartoscuro)

En los últimos meses, Marco Antonio Gato Ortiz ha estado bajo el escrutinio de la afición y especialistas, principalmente por actuaciones controvertidas en el terreno de juego. El hecho más llamativo ocurrió durante el Clásico Tapatío Atlas vs Chivas, cuando recibió amenazas de muerte de aficionados del Atlas, lo cual agravó su situación ante las autoridades del futbol mexicano.

Pese a que el Gato Ortiz fue visto en jornadas recientes portando un silbato con el balón oficial del Mundial 2026, situación interpretada como señal de que estaba listo para ir al evento, las controversias y la reciente sanción parecen haber definido su exclusión del listado final de árbitros que representan a México en la próxima Copa del Mundo.

Trayectoria y logros de Katia Itzel García

La árbitra mexicana Katia Itzel García cuenta con experiencia en competencias de alto nivel, tanto en México como a nivel internacional. Ha sido silbante central en el Concacaf W, la Copa Mundial Femenil Sub-17 2022 y la Copa Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda 2023, además de haber acumulado actuaciones en torneos de categorías menores.

De confirmarse su presencia en el Mundial 2026, sería la primera mujer en representar a México como árbitra central en una Copa del Mundo varonil. Aunque antes ha participado en justas femeniles y juveniles, este llamado significaría su debut en el mayor escaparate futbolístico global.

Por su parte, César Arturo Ramos estaría próximo a sellar su tercera presencia consecutiva como árbitro mundialista después de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde dirigió tanto duelos de fase de grupos como de etapas definitivas, incluida una semifinal.

La incorporación de Katia Itzel García al Mundial 2026 marcaría un avance significativo tanto para el arbitraje mexicano como para la presencia de mujeres en el futbol internacional (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La incorporación de Katia Itzel García al Mundial 2026 marcaría un avance significativo tanto para el arbitraje mexicano como para la presencia de mujeres en el futbol internacional de élite. Su posible designación ampliaría el horizonte para las árbitras en el país y abriría nuevos espacios en competiciones de máxima exigencia.

Con una carrera respaldada por actuaciones internacionales, la presencia de García en la Copa del Mundo sería prueba del crecimiento del arbitraje femenil en México y serviría como referente para futuras generaciones de mujeres interesadas en asumir este papel en el futbol profesional.

El posible debut de Katia Itzel García como árbitra central en el Mundial 2026 consolidaría un nuevo capítulo en el arbitraje nacional y confirmaría el avance de las mujeres mexicanas dentro de la élite deportiva internacional.