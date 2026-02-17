Feria Internacional del Libro de Minería 2026: a partir de esta fecha comenzará el evento cultural en la CDMX

¡Ya hay fecha para el evento cultural en la CDMX! Foto: Feria Internacional del Libro del Palacio de Mineria.

La Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería ya está muy cerca de arrancar. Se tratará de la edición número 47 de este evento cultural realizado en la Ciudad de México.

Organizadores revelaron la fecha en que estará instalada en el Palacio de Minería de la capital del país.

La FIL del Palacio de Minería es una de las más esperadas tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, debido al número de expositores que tiene, así como a las diversas actividades que se llevan a cabo.

Entre la programación tanto de este año como de eventos anteriores, destacan las conferencias de prensa, presentaciones de libro, charlas y todo lo relacionado con el mundo de la literatura.

Libros, arte y tecnología: así será la nueva FIL Palacio de Minería. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cuándo comenzará la Feria Internacional del Libro de Minería 2026?

De acuerdo con los tiempos establecidos por los organizadores, la Feria Internacional del Libro de Minería 2026 en su edición número 47 arrancará este próximo viernes 20 de febrero.

Para aquellos amantes de la literatura y que busquen entre decenas de ofertas de diferentes títulos, este evento cultural estará hasta el domingo 1 de marzo.

El estado invitado para la edición de este año de la Feria Internacional del Libro de Minería 2026 será Sonora, según lo revelado por los organizadores.

Por lo tanto, del viernes 20 de febrero al domingo 1 de marzo estará la Feria Internacional del Libro de Minería 2026 de la Ciudad de México en su edición número 47.

La FIL Palacio de Minería presenta su edición 47 con Sonora como estado invitado. Foto: (FIL Minería)

Relevancia de las Ferias del Libro en la CDMX

Las Ferias del Libro en la Ciudad de México representan espacios clave para la promoción de la lectura, el acceso a la cultura y el intercambio de ideas.

Estos eventos reúnen a lectores, escritores, editoriales y mediadores culturales, fomentando el desarrollo intelectual de la sociedad y el fortalecimiento del tejido social.

Entre los principales aportes de las ferias destacan:

Acceso a la cultura : Permiten que personas de todas las edades y sectores sociales puedan acercarse a una amplia oferta de libros y actividades culturales.

Fomento a la lectura : A través de presentaciones, talleres y actividades interactivas, se incentiva el hábito lector, especialmente en niños y jóvenes.

Encuentro con autores : Los asistentes tienen la oportunidad de dialogar con escritores nacionales e internacionales, enriqueciendo su experiencia y motivación lectora.

Impulso a la industria editorial : Las ferias son un escaparate para editoriales independientes y tradicionales, facilitando la difusión de nuevos títulos y autores.

Diversidad cultural : Se promueve la inclusión de diferentes voces y perspectivas, reflejando la multiculturalidad de la ciudad.

Espacios de reflexión: Charlas, conferencias y mesas redondas abren la puerta a debates sobre temas actuales, contribuyendo al pensamiento crítico.

Las Ferias del Libro en la Ciudad de México consolidan a la ciudad como un referente cultural, generando oportunidades para el aprendizaje y la convivencia en torno a los libros y la palabra escrita.