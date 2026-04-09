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Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad

El campeón mexicano forjó su camino alternando entrenamientos y trabajo familiar desde una edad temprana, hasta dedicarse por completo al deporte profesional

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Boxing - Saul 'Canelo' Alvarez vs William Scull - Undisputed Super Middleweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - May 3, 2025 Saul 'Canelo' Alvarez makes his ring walk entrance ahead of his super middleweight fight against William Scull REUTERS/Hamad I Mohammed
Cuál es el grado de estudios de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que regresó a la Universidad (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En medio de su regreso al boxeo mundial tras perder sus campeonatos, Saúl Canelo Álvarez sorprendió a sus seguidores al presumir que inició estudios en la Universidad de San Diego. Fue a través de redes sociales que compartió que inició una carrera enfocada en negocios y administración. El propio Álvarez colocó el mensaje: "Nunca es tarde para empezar, primer día de escuela“, retratando así el arranque de esta nueva etapa.

La pregunta sobre el grado de estudios de Canelo Álvarez ha despertado curiosidad entre quienes siguen la carrera del campeón mexicano, conocido mundialmente tanto por su desempeño en el ring como por su visión empresarial. La formación académica de Saúl Canelo Álvarez se interrumpió en la secundaria, etapa que abandonó para enfocarse desde muy joven en el boxeo profesional y apoyar a su familia.

Trayectoria escolar de Canelo Álvarez

El máximo grado escolar de Canelo Álvarez es la secundaria, la cual dejó inconclusa alrededor de los 15 años. No hay registros de que haya terminado la preparatoria ni de que cuente con estudios universitarios, ya que desde la adolescencia dio prioridad a su carrera como boxeador y al trabajo familiar.

La familia Álvarez tiene el récord guiness de una función de boxeo con 7 hermanos peleando en una misma noche. (Foto: Cortesía gimnasio Rigoberto Álvarez)
La familia Álvarez tiene el récord guiness de una función de boxeo con 7 hermanos peleando en una misma noche. (Foto: Cortesía gimnasio Rigoberto Álvarez)

Desde su infancia en Guadalajara, Jalisco, el campeón combinó sus estudios básicos con los entrenamientos de boxeo. Cursó el preescolar y la primaria de manera habitual, pero su vocación deportiva se manifestó temprano. Para la secundaria, fue inscrito en la Secundaria Tecnológica 126 en Tlajomulco de Zúñiga. Durante este periodo, entrenaba de manera intensa bajo la supervisión de José Chepo Reynoso y Eddy Reynoso, quienes desempeñaron un papel clave en su formación deportiva.

La asistencia irregular a clases fue consecuencia directa de las competencias y los entrenamientos como boxeador amateur. Finalmente, a los 15 años, tomó la decisión de abandonar la secundaria, y debutó ese mismo año como profesional en la Arena Chololo Larios de Tonalá, Jalisco. Además, apoyaba a su padre en el negocio familiar de paletas de hielo, vendiendo en los camiones, lo que sumaba obligaciones laborales desde pequeño.

La familia de Saúl Álvarez priorizaba el trabajo y el esfuerzo, valores presentes en la decisión de interrumpir su educación formal y enfocarse en una carrera deportiva prometedora.

Canelo Álvarez, un hombre con cabello rojizo y barba, sonríe a la cámara sosteniendo un cartel de "Primer Día de Universidad". Viste una gorra y camiseta clara
El boxeador Canelo Álvarez posa orgulloso con un letrero que anuncia el inicio de sus estudios universitarios, mostrando su compromiso con la educación. (IG/ @canelo)

A pesar de no concluir la secundaria ni contar con instrucción de preparatoria o universidad, Canelo Álvarez tuvo un desarrollo sobresaliente en el boxeo amateur:

  • A los 13 años ganó la medalla de plata en el Campeonato Nacional Juvenil de Sinaloa.
  • Obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Juvenil de 2005 celebrada en Tuxtla Gutiérrez.
  • Suma 44 victorias y solo dos derrotas en su etapa amateur antes de debutar profesionalmente.

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