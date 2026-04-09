México

Cómo pedir el reembolso por la cancelación de los conciertos de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí

Tras la cancelación definitiva de los shows de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí, la promotora anunció el reembolso

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Caifanes, formado en 1986, ha sido pionero en el rock alternativo mexicano
La promotora garantiza el reembolso total de los boletos a través de eTicket. (caifanesmex)

Los conciertos de Caifanes previstos para el Centro Ceremonial Otomí este 17 y 18 de abril de 2026 quedan cancelados de forma definitiva por motivos de seguridad, según confirma la promotora. Quienes adquirieron boletos pueden solicitar el reembolso total, incluidos cargos por servicio, a través de los canales oficiales de la boletera.

La decisión surge tras el retiro de autorización por parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, que argumenta la falta de condiciones de seguridad pública para salvaguardar a los asistentes y al personal. Los organizadores anuncian que no existen posibilidades de reprogramar el evento.

“El evento contaba con autorización oficial vigente emitida por la CEPANAF (Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Gobierno del Estado de México), habiendo cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por dicha autoridad”.

Caifanes
El retiro de la autorización de las autoridades estatales obligó a cancelar los conciertos de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí. Los fans pueden solicitar su reembolso a través de los canales oficiales de eTicket. FOTO: TONATIU CRUZ /CUARTOSCURO.COM

El reembolso incluye cargos por servicio y se gestiona en eTicket

En el comunicado emitido por la promotora se confirma que el reembolso cubre el total del valor de los boletos, incluidos los cargos por servicio. El proceso se realiza exclusivamente mediante la plataforma ETicket, siguiendo pasos específicos según el método de compra.

Para compras en línea o a través del sitio web, deberá seguir las siguientes instrucciones:

  • Igresar a la sección de Ayuda o soporte de eTicket
  • Llenar el formulario de solicitud de devolución
  • Es necesario contar con el número de confirmación
  • En algunos casos, proporcionar la CLABE interbancaria para depositar el reembolso

Quienes compraron boletos físicos en taquilla deben presentarlos originales y en buen estado en el punto de venta correspondiente.

El plazo para solicitar la devolución suele ser de hasta 90 días posteriores al anuncio oficial de la cancelación. El dinero se devuelve por el mismo método de pago utilizado en la compra. De acuerdo con la información oficial, el reembolso aplica sin distinción para todas las localidades y tipos de boleto.

Caifanes
Apodaca Group confirma la cancelación de los conciertos de Caifanes en el Otomí por razones de seguridad. El proceso de devolución de boletos ya está disponible para quienes adquirieron entradas. (Captura de pantalla Eticket)

La promotora y la boletera sugieren a los afectados mantenerse atentos a las redes sociales para cualquier actualización relacionada con el proceso de devolución. Las personas pueden solicitar asistencia también a través de la siguiente liga:https://ayuda.eticket.com.mx/hc/esmx/requests/new.

Los organizadores ofrecen una disculpa pública a los seguidores de Caifanes y reconocen la expectativa generada en torno al evento. El retiro de la autorización y la cancelación definitiva cierran la posibilidad de reagendar los conciertos en este recinto.

“Los sentimos profundamente. Sabemos lo que este concierto significaba para ustedes y compartimos su decepción”, se lee.

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