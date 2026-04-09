México

Influencer Elisa La Yuca es criticada por espantar a una parvada de flamencos en Yucatán

La influencer pidió disculpas, argumentando que desconocía la legislación local a favor de la fauna

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Elisa La Yuca enfrenta críticas por romper las normas de protección ambiental en Yucatán. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Elisa La Yuca enfrenta críticas por romper las normas de protección ambiental en Yucatán. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La influencer yucateca conocida como Elisa La Yuca ha sido objeto de fuertes críticas en redes sociales después de que un video suyo se viralizara, mostrando cómo perturbaba a una parvada de flamencos en Sisal, Yucatán. En el video, Elisa y sus acompañantes estaban en un humedal de la zona, donde decidieron poner música a alto volumen, lo que provocó que las aves volaran lejos de su hábitat natural.

En el video, Elisa comparte que no sabía que estaba prohibido escuchar música en esa área, haciendo un comentario en tono de broma: “Se despertaron, es que escucharon a Yeri Mua se despertaron”, refiriéndose a los flamencos que huían del lugar. Su comentario sobre que las aves “se están yendo como una plaga” también generó indignación en los usuarios de redes sociales.

Muchos consideraron que la actitud de la influencer reflejaba falta de conciencia sobre la importancia de proteger la fauna y el ecosistema local, especialmente en plena temporada de anidación de los flamencos.

Elisa La Yuca, cuyo nombre real es Elisa Espinosa, es una joven creadora de contenido originaria de Mérida, Yucatán, conocida por sus videos de humor regional y su estilo cómico y “sin filtro”. Con más de 275 mil seguidores en TikTok y una gran presencia en Instagram y Facebook, ha acumulado una base de fans que la apoyan, pero también ha sido centro de varias controversias.

El video en cuestión ha desatado un debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los creadores de contenido al interactuar con la naturaleza. Ambientalistas y usuarios han señalado que los flamencos, como aves migratorias, requieren de un ambiente tranquilo para alimentarse y no deben ser perturbadas, especialmente en zonas protegidas como los humedales de Sisal.

Especialistas y ambientalistas destacaron la importancia de proteger a estas aves, en especial en temporada de anidación. Foto: (iStock)
Especialistas y ambientalistas destacaron la importancia de proteger a estas aves, en especial en temporada de anidación. Foto: (iStock)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han sido mencionadas en las discusiones, pidiendo que intervengan en el caso y, en su caso, impongan sanciones por alterar el ecosistema.

Elisa La Yuca, por su parte, se defendió en sus redes, aclarando que desconocía las regulaciones sobre la protección de la fauna en esa zona, pero aún así la situación ha dejado una huella en su imagen pública. A pesar de sus disculpas, muchas personas continúan pidiendo que se reflexione sobre los límites de la diversión en redes sociales y la importancia de respetar los espacios naturales y la fauna local.

El caso de Elisa La Yuca pone de manifiesto la creciente necesidad de que los influencers asuman una responsabilidad más consciente sobre el contenido que comparten, especialmente cuando interactúan con la naturaleza y los seres vivos.

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