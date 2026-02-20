Este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, ante un lleno total. Ahora se va al Zócalo. FOTO: CORTESÍA OCESA/NICOLÁS GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Luego de 12 exitosos conciertos (y uno aún por llevarse a cabo el próximo 27 de febrero) en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Shakira terminará por fin su recorrido por el país con un mega concierto en el Zócalo Capitalino, marcando el adiós definitivo de su gira mexicana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El concierto en la emblemática Plaza de la Constitución, que será gratuito para los asistentes será el próximo domingo 1 de marzo.

No es la primera vez que Shakira canta para los capitalinos en el Zócalo, pues en 2007 reunió a más de 200 mil mexicanos para corear las canciones de su gira Fijación Oral World Tour.

El concierto del 1 de marzo será especial, pero es posible que estas sean las canciones que sean interpretadas por la barranquillera:

Shakira dio doce shows en la Ciudad de México (Archivo)

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Sombras

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Shakira, la artista latina más importante del siglo

Shakira invita a 4.000 estudiantes a su concierto en Barranquilla - crédito Fundación Pies Descalzos

Shakira se ha consolidado como la artista latina más importante del siglo gracias a una trayectoria que combina innovación musical, éxito comercial y alcance global. Desde sus inicios con Pies Descalzos y ¿Dónde Están los Ladrones?, su capacidad para fusionar géneros y culturas la distinguió en la industria. Con el lanzamiento de Laundry Service, su primer álbum en inglés, amplió fronteras y estableció un precedente para los músicos latinoamericanos en el mercado internacional.

Canciones como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever y La Tortura rompieron récords de ventas y marcaron tendencias en la música pop. La relevancia de Shakira se refleja, además, en producciones como Fijación Oral, Vol. 1, Oral Fixation, Vol. 2 y El Dorado, por las que obtuvo premios y reconocimientos a nivel mundial. Su presentación en la final del Mundial de 2010 con Waka Waka (This Time for Africa) ilustró la magnitud de su influencia.

A lo largo de su carrera, Shakira colaboró con artistas internacionales y exploró distintos estilos sin perder su identidad. Su legado abarca hitos en la música y el espectáculo, siendo símbolo de representación latina y puente entre culturas.