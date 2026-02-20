Este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

Luego de 12 exitosos conciertos (y uno aún por llevarse a cabo el próximo 27 de febrero) en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Shakira terminará por fin su recorrido por el país con un mega concierto en el Zócalo Capitalino, marcando el adiós definitivo de su gira mexicana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
El concierto en la emblemática Plaza de la Constitución, que será gratuito para los asistentes será el próximo domingo 1 de marzo.
No es la primera vez que Shakira canta para los capitalinos en el Zócalo, pues en 2007 reunió a más de 200 mil mexicanos para corear las canciones de su gira Fijación Oral World Tour.
El concierto del 1 de marzo será especial, pero es posible que estas sean las canciones que sean interpretadas por la barranquillera:
- La Fuerte
- Girl Like Me
- Las de la Intuición
- Estoy Aquí
- Empire/Inevitable
- Te Felicito/TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía
- La Bicicleta
- La Tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos Así
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Antología
- Día de enero
- Sombras
- Ciega, sordomuda/ El Jefe
- Whenever, Wherever
- Waka Waka (This Time for Africa)
- She Wolf
- Bzrp Music Sessions, Vol. 53
Shakira, la artista latina más importante del siglo
Shakira se ha consolidado como la artista latina más importante del siglo gracias a una trayectoria que combina innovación musical, éxito comercial y alcance global. Desde sus inicios con Pies Descalzos y ¿Dónde Están los Ladrones?, su capacidad para fusionar géneros y culturas la distinguió en la industria. Con el lanzamiento de Laundry Service, su primer álbum en inglés, amplió fronteras y estableció un precedente para los músicos latinoamericanos en el mercado internacional.
Canciones como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever y La Tortura rompieron récords de ventas y marcaron tendencias en la música pop. La relevancia de Shakira se refleja, además, en producciones como Fijación Oral, Vol. 1, Oral Fixation, Vol. 2 y El Dorado, por las que obtuvo premios y reconocimientos a nivel mundial. Su presentación en la final del Mundial de 2010 con Waka Waka (This Time for Africa) ilustró la magnitud de su influencia.
A lo largo de su carrera, Shakira colaboró con artistas internacionales y exploró distintos estilos sin perder su identidad. Su legado abarca hitos en la música y el espectáculo, siendo símbolo de representación latina y puente entre culturas.