México

Este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

La barranquillera cerrará su paso por México con un multitudinario espectáculo en la Plaza de la Constitución

Guardar
“Las Mujeres Ya No Lloran
“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, ante un lleno total. Ahora se va al Zócalo. FOTO: CORTESÍA OCESA/NICOLÁS GERARDÍN/CUARTOSCURO.COM

Luego de 12 exitosos conciertos (y uno aún por llevarse a cabo el próximo 27 de febrero) en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Shakira terminará por fin su recorrido por el país con un mega concierto en el Zócalo Capitalino, marcando el adiós definitivo de su gira mexicana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El concierto en la emblemática Plaza de la Constitución, que será gratuito para los asistentes será el próximo domingo 1 de marzo.

No es la primera vez que Shakira canta para los capitalinos en el Zócalo, pues en 2007 reunió a más de 200 mil mexicanos para corear las canciones de su gira Fijación Oral World Tour.

El concierto del 1 de marzo será especial, pero es posible que estas sean las canciones que sean interpretadas por la barranquillera:

Shakira dio doce shows en
Shakira dio doce shows en la Ciudad de México (Archivo)
  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Sombras
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Shakira, la artista latina más importante del siglo

Shakira invita a 4.000 estudiantes
Shakira invita a 4.000 estudiantes a su concierto en Barranquilla - crédito Fundación Pies Descalzos

Shakira se ha consolidado como la artista latina más importante del siglo gracias a una trayectoria que combina innovación musical, éxito comercial y alcance global. Desde sus inicios con Pies Descalzos y ¿Dónde Están los Ladrones?, su capacidad para fusionar géneros y culturas la distinguió en la industria. Con el lanzamiento de Laundry Service, su primer álbum en inglés, amplió fronteras y estableció un precedente para los músicos latinoamericanos en el mercado internacional.

Canciones como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever y La Tortura rompieron récords de ventas y marcaron tendencias en la música pop. La relevancia de Shakira se refleja, además, en producciones como Fijación Oral, Vol. 1, Oral Fixation, Vol. 2 y El Dorado, por las que obtuvo premios y reconocimientos a nivel mundial. Su presentación en la final del Mundial de 2010 con Waka Waka (This Time for Africa) ilustró la magnitud de su influencia.

A lo largo de su carrera, Shakira colaboró con artistas internacionales y exploró distintos estilos sin perder su identidad. Su legado abarca hitos en la música y el espectáculo, siendo símbolo de representación latina y puente entre culturas.

Temas Relacionados

ShakiraZócaloCDMXLas Mujeres Ya No Lloran World Tourmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Julián Quiñones anota un Hat-Trick y supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga saudí

Con su destacada actuación con el Al-Qadisiya, el mexicano cada vez se acerca más al liderato de goleo y pone su nombre en la carrera rumbo al Mundial 2026

Julián Quiñones anota un Hat-Trick

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

El América cedería al delantero mexicano abriéndole paso para llegar al Flamengo de Brasil

La joya del América que

Clara Brugada ofrece detalles sobre el concierto de Shakira en el Zócalo

La Jefa de Gobierno de la CDMX destacó la trayectoria de la colombiana como una “extraordinaria artista latina”

Clara Brugada ofrece detalles sobre

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

En medio de su recuperación, Araceli Ordaz ha enfrentado varias críticas y rumores sobre su estado de salud

Hermano de Gomita revela que

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de febrero: usuarios reportan incendio cerca del Metro Indios Verdes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia extrema en Mexicali: cortan

Violencia extrema en Mexicali: cortan oreja a cuatro hombres por “vender a granel”

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Gomita revela que

Hermano de Gomita revela que a la influencer sí le afecta el hate que recibe tras haber sido operada de emergencia

Gloria Trevi, Kenia Os y todos los mexicanos que estarán en el Tecate Emblema 2026

Desde Los Tigres del Norte en 1999, estos son los artistas que más fans han congregado en el Zócalo

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Cuántas personas tendría que reunir Shakira en el Zócalo de CDMX para romper el récord de Los Fabulosos Cadillacs

DEPORTES

La joya del América que

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac